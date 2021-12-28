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《第四届中国国际进口博览会传播影响力报告》正式发布

2021年12月28日09:28 | 来源：人民网
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人民网北京12月28日电 12月27日，由中国国际进口博览局、人民网舆情数据中心联合编制的《第四届中国国际进口博览会传播影响力报告》（下称《报告》）正式发布。《报告》全面盘点了进博会各板块舆论传播热度，基于纸媒、网媒等8个传播渠道的信息，从话语权威性、受众信任度、覆盖人群度、原创能力等维度综合评估，形成了涵盖企业展等六大展区参展商及展品、交易团、配套活动主办单位、人文交流活动组织方、支持企业以及媒体等参会主体的“第四届进博会传播热度榜”。

作为进博会召开后的重磅盘点，人民网舆情数据中心在连续4年服务进博会舆情工作的基础上，与中国国际进口博览局合作编制此项报告，旨在为各参与方共享进博机遇、提升宣传质效提供有益的数据参考。

人民网舆情数据中心执行主任、人民在线总经理董盟君

活动现场，人民网舆情数据中心执行主任、人民在线总经理董盟君对《报告》进行了解读。《报告》显示，第四届进博会的传播情况呈现四大特点：一是实现了进博效应“6+365”天持续涌动，写就“永不落幕”的进博佳话；二是境外信息总量明显增加，参与进博会宣传报道的国家数量、境外媒体数量均有增长，为讲好中国故事、传递好中国声音贡献进博力量；三是海量传播议题范围广、角度多，实现宣传效果最大化最优化；四是新技术、新形式赋能融媒报道，多维度、多平台展现展会盛况，“进博直播”更是吸引超亿人次围观。

“合作共赢”“扩大开放”“消费升级”“RCEP”等成为进博热词，充分彰显了中国与世界分享自身发展机遇，推动世界经济可持续发展的决心。“尖端科技”“绿色低碳”“首秀首发”“人文交流”等也被反复提及，展现出本届进博会上的新趋势、新特点。

作为中国舆情行业的开创者、服务标准的制定者,人民网舆情数据中心与北京人民在线网络有限公司一体化运作。人民在线坚持“人民云”开放战略，以“评价科技”为特色，从舆情大数据出发，围绕媒体融合拓展大数据应用场景，开放“媒体上云、服务上链”业务体系。作为“舆情领航者，数据国家队”，人民在线致力于做最具公信力的大数据应用平台，为推进国家治理体系和治理能力现代化水平的提升贡献力量。

(责编：赵竹青、吕骞)

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