原标题：多位专家“点赞” 索菲亚智能制造成果再获认可

12月26日，中国林学会和广东省机械工程学会组织专家采用线上、线下会议相结合的方式对索菲亚家居股份有限公司、中国林业科学研究院木材工业研究所、广州弘亚数控机械股份有限公司、索菲亚家居湖北有限公司、索菲亚家居（成都）有限公司等共同完成的“大规模个性化定制木质家居制品智能制造关键技术研发与应用”成果进行了会议评价。

国家林草局科技司吴红军处长认为，这是一种高质量的建言献策，不仅对索菲亚成果的凝练拉升和工艺改进的提升起到积极作用，也对行业相关发展起到启迪和指导作用。

索菲亚家居总裁王兵表示，非常感谢多位专家在智能制造上提出的宝贵建议，希望能与专家们有更深入的交流和探讨，联合开展产、学、研、用深度融合的合作，携手推动中国定制家居行业的技术进步。

中国林科院副所长吕斌也对项目成果做了补充，他认为索菲亚的多项成果尤其是质量追溯系统、生产效率的提高、降低出错率、智能仓库等成果十分显著，索菲亚定制家居智能化的应用，对木材加工产业界技术突破的突破产生了重要影响。

据介绍，项目实施期间共获得授权相关专利多达124件，其中授权发明专利16件，实用新型专利104件，外观设计专利4件；获得授权计算机软件著作权96项；编制了国家标准1项，行业标准5项，团体标准5项；发表论文12篇；相关单元及成组项目通过科技成果鉴定或科技评价6项，创新成果显著。现在，项目成果已在索菲亚下属7大生产基地全面推广应用，达到经济效益和社会效益双赢的局面。

中国林学会副理事长兼秘书长陈幸良总结道，该项目的优秀成果为林业木材行业领域将来的科技攻关提供了很好的借鉴。

广东省科学院智能制造研究所所长范清表示，索菲亚不仅拥有智能制造公司，还建立了信息公司，注重软件研发，让她十分惊喜。

据介绍，自2011年公司成为A股上市公司以后，索菲亚就在行业引入柔性生产线和工业4.0智能生产线，在全国东西南北中陆续布局了7大制造基地，在生产效率的提升上和自动化生产上持续攻关。2014 年后，公司开始成立的 ( IDC ) 信息与数字化中心、宁基智能和极点三维，作为信息化和数字化三架马车，建全业务流程数据驱动的架构模型与系统平台。

一直以来，索菲亚踏踏实实练好基本功，始终秉承着开放、共赢、融合的心态，向行业共享自己的资源、模式和科技成果。

索菲亚总裁王兵在会上表示：“索菲亚将不忘初心，肩负用科技和创意为消费者轻松装好家的企业使命，砥砺前行，不断满足人们对高品质生活追求的同时，成为值得信赖的家居企业。”

(责编：董童、李源)