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截至12月26日国家铁路已累计装运中央储备粮81.26万吨

2021年12月29日09:43 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团官网消息，今年以来，铁路部门充分发挥铁路运输骨干作用，将粮食运输纳入重点物资运输范畴，动态掌握中央储备粮、政策性粮食运输需求，为确保粮食供应稳定、维护国家粮食安全提供可靠保障。截至12月26日，国家铁路已累计装运中央储备粮13039车、81.26万吨。

按照轮储计划，中储粮集团计划在年底前从东北地区通过铁路入关运输87万吨粮食，从新疆通过铁路往四川、贵州地区运输8万吨粮食。铁路部门站在服务国家战略和保障民生的高度，把确保粮食运输特别是中央储备粮运输放在与电煤保供同等重要的位置，统筹兼顾运力安排，全力以赴抓好落实。

各铁路局集团公司优先安排运力资源，密切沟通协调，积极做好运输供需衔接。作为主要装车铁路局集团公司，中国铁路哈尔滨、沈阳、乌鲁木齐局集团有限公司与中储粮集团相关分公司建立常态化沟通协调工作机制，核实需求清单与订车数据后，全部纳入重点物资予以保障，做到应装尽装。

为圆满完成中央储备粮运输任务，铁路部门采取一系列强有力措施加强运输组织保障。各铁路局集团公司根据运输需求、车站装卸车能力，合理安排运输计划，实现均衡装运；加大箱、车资源调配力度，对储备粮优先安排运力、优先组织装车；加强途中运行盯控，减少沿途保留，加快箱、车周转；建立统计台账，对中储粮集团提出的需求数量、已完成数量、落空数量进行登记，动态掌握任务完成进度，及时分析解决存在的问题。卸车涉及的中国铁路北京、济南、郑州等局集团有限公司加强信息预报，提前做好卸车劳力和机具组织，提高卸车作业效率，防止卸车积压。

(责编：王连香、高雷)

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