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交通运输部：统筹做好春运疫情防控 确保公众健康安全平稳有序出行

2021年12月29日09:11 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者王连香）28日，交通运输部召开部务会，会议强调，做好2022年春运疫情防控工作，对巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果、保障人民群众安全便捷出行意义重大。要时刻紧绷疫情防控这根弦，高度重视、高度警醒、高度负责，统筹做好春运疫情防控、运输组织保障等各项工作，既要确保疫情不因春运等重要时段扩散，又要确保公众健康安全平稳有序出行。

一是全力确保春运工作专班高效运转。在全面系统总结去年成功做法的基础上，充分发挥工作专班统筹协同作用，组织各部门各单位提前谋划，细化实化各自领域春运疫情防控相关工作举措，努力形成“专班统筹协同、信息报送高效、协调调度有力、地方责任压实”的良好工作局面。

二是扎实做好春运疫情防控工作。坚持底线思维，根据客流分析预测情况，提前安排分类削峰控量，严格落实防控措施，做好突发情况应对预案，着力打造平安、健康、便捷、温馨、诚信、绿色春运。

三是统筹安排春运、服务保障工作。优化运力调配，加大重点区域运力投放力度，切实提高旅客集疏运能力；强化便民服务举措，扩大联网售票范围；强化路网运行服务，加强运行动态监测；强化安全应急保障，严格落实安全生产责任制，加强源头治理，提前制定应急预案，及时应对有效处置。

会议要求，要坚持以人民为中心的发展思想，持续改善长征沿线地区交通条件，不断提升长征红色旅游交通运输服务品质，增强长征红色旅游交通文化影响力，高质量服务长征国家文化公园建设，为促进长征红色旅游和推动沿线经济社会发展提供支撑。

会议强调，要全面深化安全生产专项整治攻坚，及时补齐短板弱项，确保把安全防范各项工作想细想全想万一、抓细抓实抓到位。要深入抓好道路运输领域三年行动巩固提升。要精准研判、举一反三，全力确保岁末年初安全生产形势稳定。

(责编：王连香、高雷)

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