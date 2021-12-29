原标题：村企共建，实业赋能！中南村模式探索乡村振兴新模式

12月27日，由中国社会科学院技术创新与战略管理研究中心和南通市海门区乡村振兴局指导，中南集团主办的“全面推进乡村振兴——首届（海门）乡村振兴创新发展论坛”在北京和海门以网络会议的形式同步举办。

南通市海门区委书记郭晓敏在致辞中表示，近年来，海门紧扣乡村振兴20字总要求，传承发扬张謇“村落主义”思想，大力实施乡村振兴示范建设行动，构建“2+3+N”政策体系，在高起点上开启了农业农村现代化新征程。她说：“中南集团是海门的龙头企业之一，是‘以企带村’‘村企联建’的典范。其在全面推进乡村振兴过程中，创造了实业赋能乡村振兴的‘中南村模式’。”

中国社会科学院技术创新与战略管理研究中心主任、博导、研究员李富强也在致辞中表示，实施乡村振兴战略，是把握我国现代化建设规律和城乡关系变化特征，对“三农”工作做出的重大决策部署。他认为，在新旧动能转换的重要节点，乡村振兴已经成为推动我国经济社会发展的新动能。

论坛上，中国社会科学院技术创新与战略管理研究中心副主任、秘书长顾伟忠则以“实业赋能乡村振兴的‘中南村模式’研究”为主题作了报告。顾伟忠介绍，从中南村发展的简要历程来看，中南村的跨越式发展和中南村模式的形成离不开中南集团的崛起和中南村集体经济的不断发展壮大。在发展方式上，探索村企联建，共谋发展之路；在产业选择上，探索小农大业，实业兴村之路；在发展路径上，探索项目牵引，融合发展之路；在发展质量上，探索以家文化，润泽乡风之路；在目标定位上，探索整合资源，联动发展之路。在实体经济的共建联建下，不断发展壮大新型农村集体经济，通过探索多种利益联结模式，从规划、党建、产业、民生、文化、生态、组织等方面全面推进中南村乡村振兴，并在强村富民方面取得显著成效。

据了解，中南村模式是以民营企业家返乡下乡创业为基础，以村企共建为动力，以强村富民为主要目标，以全面推进乡村振兴为主要任务的乡村高质量发展模式。可以说，中南村探索了一种村企共建赋能乡村振兴的可行模式，并通过实践走出了一条特殊的村庄城镇化发展道路。

本次论坛上还举办了“乡村振兴协同创新平台”揭牌仪式。据悉，该创新平台落地在中南村模式的“全新表达”张謇故里小镇柳西半街，旨在聚合文化、科技、农业、教育、党建等领域社会各界优质资源，共同探索跨界合作协同创新的工作模式，村企共建共同富裕的合作路径，为乡村振兴工作理论研究和实践探索提供资源储备。

在以“全面推进乡村振兴”为主题的圆桌对话上，嘉宾们结合中南村模式的实践，针对如何因地制宜，破除难点堵点，推进乡村振兴工作发表了各自的见解；围绕金融、乡村创意、农业、城镇化和实业发展等领域如何赋能乡村振兴，给出了自己的观点。

中南村党委书记、中南集团董事局主席 陈锦石

作为此次论坛的主办单位，中南村党委书记、中南集团董事局主席陈锦说：“乡村振兴还是要集聚资源，以一产、三产为主，二产为辅，把现代农业、高效农业真正解决好，三产服务到乡村，切实改善老百姓的生活，提高村民的生活质量，改善生态环境。”

南开大学金融研究所所长、教授、博导、联储证券董事兼首席经济学家李全认为，从资本市场助力乡村振兴发展的角度来看，如果未来能够通过资本市场推动乡村振兴中的龙头企业跨越式成长，可能会对乡村振兴的推动起到实质性作用。

(责编：曹淼、李源)