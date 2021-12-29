记者去哪儿
@新能源车主：你有冬季续航焦虑吗
2021年12月29日10:42 | 来源：人民网
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当前，随着低碳环保理念的加深,新能源汽车成为不少车主的新选择。
然而，与燃油车相比，新能源汽车在寒冷冬季续航里程锐减仍是“硬伤”，消费者无法摆脱的“里程焦虑”令新能源汽车的使用体验有所打折。
有不少车主在接受记者采访时表示，低温环境下，续航里程缩水的问题让车主们出门不敢开空调、不敢上高速……
寒冷冬季真的会让续航里程锐减吗，新能源汽车行业未来该如何发力，让车主们都能安心、温暖过冬？本期《记者去哪儿》带你一探究竟。
(责编：张文婷、高雷)
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