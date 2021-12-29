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小米举办新品发布会 未来五年将投入1000亿规模研发经费

2021年12月29日17:03 | 来源：环球网
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日前，小米举办小米12新品发布会，正式发布小米第三代高端手机小米12、小米12 Pro和小米12X，同时还发布了MIUI 13、小米Watch S1、小米真无线降噪耳机3等多款新品。小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在发布会上表示，未来五年小米将投入1000亿规模的研发经费。

雷军介绍，小米在自身高速发展过程中，持续从产业投资、产品国产化率提升，双维反哺国产供应链，大力扶持国产供应链健康发展。据小米官方透露，小米累计投资超过360家公司，并设立专门的产业投资团队，通过产业基金投资了约100家创新科技企业，针对通信技术、模拟半导体、触控显示、传感器、综合电子、电池、工业自动化、精密制造及材料等上游产业链投资建设，为他们的创新研发提供资金、人才、供应链资源和商品化、市场化辅导等一系列支持。小米在自己的手机和AIoT的产品中，不断提升产品国产化率。据统计，小米12系列的国产供应链合作伙伴近60家。

小米自身也通过不断加大研发投入，持续引领国产创新。小米每年的研发投入复合增长率超过30%，引领了手机行业全面屏、有线/无线快充、AI计算摄影、屏下相机、AI人工智能语音、系统安全等各个领域的技术创新。创新能力不断提升，为小米实现高端突破打下最坚实基础。去年，小米正式宣布冲击高端手机市场，此后推出的小米10、小米11、小米MIX4等高端手机帮助小米在高端市场迅速站稳脚跟。2021年上半年小米高端手机的销量就已超越2020年全年之和。

雷军在小米12系列发布会上宣布，未来五年，小米将投入1000亿规模的研发经费，这超过了小米创业11年以来的利润总和，为小米的持续技术创新提供了资源保证，也彰显坚持创新的决心。

在系统方面，小米12系列出厂既搭载最新发布的MIUI13系统，进一步提升领先的系统流畅性和稳定性。同时，MIUI 13带来了更安全的“全链路反诈”“人脸验证防护”和“隐私水印”三大功能，在备受关注的安全性方面迎来关键性突破。

针对日益猖獗的电信欺诈，小米与国家相关部门共建电诈特征数据平台，率先推出“全链路反诈”功能，实现风险来电/短信提醒、官方来电标识以及风险交易提醒，全方位守护用户的信息与财产安全。首个系统级“人脸验证防护”技术，对人脸验证进行遮挡，实现真正只“露脸”，有效防止用户隐私泄露。“隐私水印”可以自动识别证件照片，为身份证等敏感证件添加自定义水印，从源头保护个人信息安全。

MIUI13还新推出“小米妙享中心”功能，打破硬件之间的隔阂，实现全局设备互联互通。在小米妙享中心，用户可以直观地看到附近的智能设备，通过拖拽便可轻松实现音乐、视频、应用等内容跨设备流转。观影时，可将手机上播放的爱奇艺视频流转到平板、电视等设备上。办公场景，支持浏览器、WPS等应用的接力流转，便于用户将手机上的网页或文档流转到电脑上，使用电脑协同办公，效率倍升。

(责编：董童、李源)

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