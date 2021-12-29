人民网北京12月29日电 （记者王连香）今日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部应急办副主任卓立表示，据初步预测，元旦假期客流总体平稳，预计全国旅客发送量约8000万人次，较去年有所下降。

卓立介绍，2022年春运将从1月17日开始，至2月25日结束，共40天。据初步预测，全国春运客运量较2021年8.7亿人次将会有较大幅度增长，甚至将超过2020年的14.8亿人次。总体呈现“客运总量中位运行、客流构成变化不大、节后出行相对集中、客流时空分布呈潮汐式”等特点。从客流构成看，务工流、探亲流、学生流仍是春运客流主体；从时间分布看，节前客流平稳，节后多种客流叠加；从空间分布看，与往年基本一致，客流分布不均衡，客流空间移动总体呈现潮汐特征。

为统筹做好春运期间交通运输各项工作，交通运输部将会同14个部门和单位成立春运工作专班，统筹做好交通运输疫情防控、运输保障、安全监管、便民服务工作，将采取一系列有力度、有温度的措施，确保人民群众高效便捷出行。

一是指导各级交通运输部门从严从紧做好交通运输疫情防控。督促指导客运经营者严格查验旅客健康码，及时增加进站、安检通道；按规定落实交通运输工具分区分级载客率控制、消毒通风等要求，加强在途疫情防控。指导各地交通运输部门认真落实北京冬奥会期间疫情防控有关要求，加强远端源头查控，严格进京人员北京健康宝“绿码”和进京入张人员核酸检测阴性证明查验。严格落实公路水运口岸入境运输“客停货通”政策，把牢“外防输入”关口。

二是抓紧抓实安全生产工作。指导各地强化“两客一危”和重型载货汽车动态监管，督促客运站严格落实“三不进站、六不出站”制度。指导各地交通运输部门加强联合执法，依法严厉查处道路旅客运输违规运营行为。优化完善突发事件应急预案，做好极端恶劣天气下滞留旅客服务和转运等工作。

三是强化春运服务保障工作。督促指导各地加强客流高峰时段、易受恶劣天气影响路段、事故多发路段路网运行监测，多渠道发布路况信息。严格执行重大节假日小型客车免费通行政策。强化对重要通道、重要节点通行管控，保障干线公路网畅通有序。指导各地采取更多人性化、精细化、品质化的服务举措。加强客运枢纽场站、旅游景区等重点区域运力投放和应急调度，强化城市交通与铁路列车、民航航班的协调衔接，坚决杜绝出现旅客大面积滞留现象；加强与人社等部门沟通协作，为集中返乡农民工提供“点对点”运输服务；积极开展联网售票、定制客运服务，强化老幼病残孕等特殊旅客服务。通过实实在在的改进优化服务，让旅客回家的路更温馨、更舒心。

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