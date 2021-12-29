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技术创新+产业合作 高通连续六年获颁“受尊敬企业”奖

2021年12月29日17:06 | 来源：新华网
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原标题：技术创新+产业合作，高通再次被评为《经济观察报》“中国受尊敬企业”

　　12月28日，由《经济观察报》主办的“2020-2021年度受尊敬企业年会”于线上举行。本次年会以“乘风破浪，奋楫者进”为主题，致敬坚守商业本质、不断创新、履行社会责任的优秀企业。高通无线通信技术（中国）有限公司（Qualcomm）被评为“2020-2021年度中国受尊敬企业”，这也是自2016年以来高通连续第六年获此殊荣。

　　据活动主办方介绍，本年度“受尊敬企业”评选历时三个月，采用“专家提名+数据分析+终审投票”机制——由专家学者、公益人士及媒体等组成的提名团成员进行“受尊敬企业”提名，从企业发展、科技创新、企业社会责任、舆情数据等方面进行综合考量，初选出的百强企业名单通过经济观察报微博、微信等渠道进行公示，最终由学术专业评审选举出“2020-2021年度受尊敬企业”。

　　活动主办方认为，高通是5G研发、商用与实现规模化的积极推动力量。多年来，高通致力于发明突破性的基础科技，变革了世界连接、计算和沟通的方式。高通的发明和创新改变了各行各业，改善了数十亿人的生活，解决了许多重大的社会挑战。特别是在疫情的关键时刻，高通的无线通信技术为中国和全世界提供了可靠的连接解决方案。此外，高通正在将移动技术的优势带到汽车、物联网、计算等全新行业，赋能人与万物智能互联的世界。高通的探索，佐证了技术的力量。

　　本次受尊敬企业年会采取云峰会的形式，高通中国区董事长孟樸通过对话环节分享了高通面向未来的思考。孟樸表示，在过去的一年中，高通中国经历了新的挑战和机会。一方面，受疫情影响，全球对移动连接的需求显著提升，作为一家技术公司，高通始终坚持创新，推动移动产业向前发展。另一方面，高通持续与中国产业伙伴合作，努力降低疫情带来的不利影响，以点带面发展各种“5G+行业”的应用。展望2022年，高通希望通过扩大合作范围和朋友圈，与不同行业携手、与生态伙伴不断延伸技术助力和产业合作，实现5G赋能千行百业。

(责编：董童、李源)

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