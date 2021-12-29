原标题：海信首次回应收购西门子交通：已给出两轮报价

近日，中国智能交通龙头企业海信智能交通集成项目落地埃塞俄比亚。对于海外业务拓展，海信网络科技总裁张四海首次正面回应收购子门子交通事宜：已给出两轮报价。

西门子智能交通业务已有百年历史，曾是西门子Siemens Mobility部门的四大核心业务之一。今年11月，网上爆出海信拟出资10亿美金收购西门子交通信号灯和其他道路交通控制系统业务的消息。

“我们给出了两轮报价。”张四海没有给出明确的报价金额，但表示海信参与西门子交通收购出于两个目的：市场与技术。不过经过评估海信发现，相比中国城市交通的日新月异，西门子在解决方案的复杂性上已经没有明显优势，中国国内城市交通的复杂性放之全球少有，锤炼了国内企业在技术、产品、服务上的竞争力。“我们希望做成，看看能不能把他们的市场拿到，这个也是有意义的。” 张四海说道。

海信网络科技总裁张四海

“如果要做大中国智能交通产业，出海是必须要走的一条路。”张四海表示，中国企业在智能交通领域的核心技术及场景解决方案上己形成领先优势，这恰恰是国外公司的短板，双方可以协同互补，倘若收购西门子不成功，可以采取其他方式进入国际市场。

据了解，埃塞俄比亚项目将在未来近两年的时间内助力亚的斯亚贝巴建设更加便捷高效的公共交通智能管理系统，为当地居民提供方便快捷的交通出行体验。此前，海信集团董事长周厚健在内部会议上曾表示，“海信国际化的下一个重要突破口在B2B产业出海。”以埃塞智能交通项目为标志，海信B2B产业将在全球迎来更大的市场机会。

(责编：董童、李源)