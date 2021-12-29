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科技赋能生活 业界聚焦智能家电产业数字化转型

2021年12月29日17:27 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者夏晓伦）当前，随着物联网时代的到来，个性化、智能化已成为家电行行业的重要趋势。

同时，绿色发展已逐渐成为各行业的发展共识。有专家表示，实现“双碳”目标，需要消费者与企业共同推进，而家电产品的智能化与家电行业绿色可持续发展可以相辅相成，互相促进。

智能家电产业是物联网时代深化战略布局的关键举措之一。近日，中国电子节能技术协会智能电器专委会在北京成立，首任会长贾东升介绍，专委会将开展碳达峰、碳中和 、智能、节能及环保等相关国家政策的宣贯推广工作，开展绿色、智能、节能有关的评价、检测、认证工作，开展行业数据统计调研、分析，发布行业报告等工作。

贾东升还表示，随着社会进步、科技发展、人们生活水平不断提高，以及家电市场消费群体的年轻化，家电行业未来发展的主要方向必定是节能、环保、智能和安全。未来家电智能化是大势所趋，智能家电未来的发展将会遍布各种生活家电。

对此，有关业内人士认为，让科技为居家生活赋能，是高端生活品质的延续，也是智能家电领域先行者对行业价值深思熟虑之后给出的答案,更是对消费者生活品质的引领。

据了解，专委会目前已组织制定了多项智能电器的相关团体标准，其中《家用智能洗碗机》和《家用燃气灶智能水平评价技术规范》两项标准已经正式发布。

(责编：王仁宏、高雷)

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