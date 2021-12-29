近些年，全国各地掀起了一场关于学习与传承发展中华优秀传统文化的风潮，并涌现了一批深入研究阐释传统文化精华、普及文化经典的新时代传统文化代表作品。

例如河南卫视，从牛年春节惊艳众人的《唐宫夜宴》，到《端午奇妙游》中完美还原洛水女神“翩若惊鸿，婉若游龙”神韵的水下洛神舞，再到《七夕奇妙游》中龙岗石窟的曼妙飞天神女，充分证明了中华优秀传统文化依然具备着极其旺盛的生命力。

中华文化上下五千年，历史悠久，底蕴深厚，传承下来的优秀传统文化不只是经史子集，对于新一代消费群体而言，同样历史悠久的传统医学更是令他们万分熟悉。

正是在这样一个大背景下，作为传统医学中“药食同源”这一概念的延伸，那些中华传统经典滋补食品在新一代消费群体心中的地位自然也是水涨船高。

随着新人群消费力量的崛起，旧的消费格局已被打破，新的消费群体、消费产品、消费习惯正在演变出一个健康品类的新市场。CBNData2020年发布《年轻人养生消费趋势报告》观察，遵循“药食同源”思路，主打“轻滋补”的食补养生在当下年轻人群体中成为一种潮流。

当前，我国健康养生市场规模超过万亿，其中18-35岁的人群占到83.7%，新一代消费群体“Z世代”开始引领养生热潮。四类养生群体成为Z世代的代表：懒人养生、颜值养生、朋克养生和技术养生。

以黑芝麻为例，作为平民养生的代表性食物，《按照传统既是食品又是中药材物质目录》已将黑芝麻收录其中，而以黑芝麻丸为代表的新世代健康零食也正在获得年轻人的青睐。相关企业利用多种现代技术对其进行了多次创新性研发。

黑芝麻丸生产线。来源：老金磨方

首先就是外形改变，现如今市面上常见的各种黑芝麻衍生滋补食品，出现频率较高的当属是黑芝麻丸了。从一粒粒小芝麻，到一颗颗黑芝麻丸，外形改变的背后，折射出老一辈与当下年轻人在食用黑芝麻时所变化的生活场景。

传统的芝麻丸包装多采用塑料罐，锡纸包裹芝麻丸，不利于食用卫生，更不利于产品保鲜，对于饮食健康安全十分不利。据了解，现在用独立小袋冲入氮气的独特包装是当下主流生产工艺，在提升密封性、抗压性、锁鲜能力的同时，也让消费者可以随身携带，外出时可以做到撕开即食。

与此同时，正如许多新兴细分消费品类一样，行业发展初期往往会面临一些共同问题，比如食品安全风险，产品质量不过关，售后问题没保障等等。有许多企业因为过度依赖代工生产，导致产品品质出现良莠不齐，偷工减料、以次充好等问题，阻碍行业健康有序发展。因此，消费者在选择时要擦亮眼睛，认准经过市场考验的品牌。

有专家表示，新国货品牌只有通过品质超越，才能获得消费者的认可。也只有不断超越，不断强化专利技术，形成技术和工艺壁垒，才能让国货走向全球市场。在这个过程中，完备的工业体系使国潮设计成为现实，并快速进入量产。

对此，黑芝麻丸生产商老金磨方相关负责人表示，如今是国货崛起的新消费时代,新国货品牌应该更加关注产品品质和品牌营销。

首先将产品品质作为第一要务，重视品质，重视供应链。在产品配方上严守“药食同源、纯天然无添加”的理念，在原料、加工和质检等环节层层把控，保障食品安全。对于新国货品牌而言，做好产品，把控细节，是品牌长远发展的基础。

在品牌营销端，要通过品牌情感与文化内涵连接消费群体，新国货品牌的崛起永远令人期待，消费者的需求总在变化，永远需要更新鲜、更有用的解决方案，引领新的潮流，带来新的生活方式。行业也需要刺激内部，来改写行业格局，延续行业整体的生命周期。用新的品牌故事，去拓展关于创造力的想象空间。

上述负责人还表示，相信在政策推动、新消费崛起的推动下，弘扬中华民族传统美德，弘扬中华优秀的传统滋补文化，将食补文化发扬光大，“中式养生”、“中国质造”将会衍生出更大的舞台。（夏晓伦）

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