本报记者 孔德晨

日前，位于浙江嘉兴南湖区的闻泰通讯股份有限公司车间内，工作人员在赶制订单。

新华社记者 徐 昱摄

1月1日，在位于河南洛阳的中信重工生产线上，工人组装一批矿用磨机轴承座。

黄政伟摄（人民视觉）

市场主体是经济的力量载体。2022年，在以更大力度支持市场主体发展、为市场主体营造公平竞争环境等方面，如何统筹“稳”和“进”？2021年12月30日，全国市场监管工作视频会议在北京召开，会议总结2021年市场监管工作，深入分析把握形势，并部署2022年重点工作。

企业活跃度保持在70%左右

“2021年，我国市场主体达到1.5亿户，企业活跃度保持在70%左右，为经济行稳致远储备宝贵资源。”国家市场监督管理总局局长张工表示，2022年，将聚焦“六稳”“六保”关键环节，以更大力度支持市场主体发展。

一是深入实施公平竞争政策。加快健全市场准入、公平竞争审查、数字经济竞争监管、预防和制止滥用行政权力排除限制竞争等制度，强化反垄断和反不正当竞争监管执法，防范资本无序扩张，推动形成大中小企业良性互动、协同发展的良好格局。

二是深入推进优化营商环境改革。高标准深化“证照分离”改革，完善全国版和自贸试验区版“两张清单”联动调整机制，加快构建简约高效、公正透明、宽进严管的准入准营规则。

三是着力完善和落实帮扶政策。强化涉企收费规范治理和大宗商品价格监测监管，研究平台经济领域价格行为规则，深入推进质量基础设施“一站式”服务，更好支持各类市场主体应对经济下行压力，增强参与市场竞争的能力和可持续发展的内生活力。

四是全面加强知识产权保护。强化知识产权全链条保护，持续提高审查质量和效率，深入推进专利转化和知识产权质押融资，大力培育专利密集型产业。

把握好监管的时度效

对于2022年市场监管工作，会议要求，要深入贯彻稳字当头、稳中求进的工作总基调，立足稳定宏观经济和社会大局，切实强化市场监管“稳”的职能；立足长远推动高质量发展，在改革创新和提升监管效能上迈出市场监管“进”的新步伐；注重把握市场监管各项职能时度效，努力实现市场监管重点工作“稳”得扎实、“进”得有效。

在“稳”的方面，张工表示，维护好各类市场主体稳定发展的环境，维护好稳定的公平公正市场秩序，守稳市场监管领域的安全底线。“深入分析需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力对市场主体的影响，会同有关部门突出抓好‘六稳’‘六保’政策供给和落实，提高政策的针对性、有效性。”张工说，“突出强化食品、药品、特种设备、工业产品质量安全监管，组织开展市场监管领域安全隐患大排查，强化风险监测预警和有效处置，确保守稳守牢安全底线。”

在“进”的方面，张工表示，要更加强化风险防控长效机制建设，推动安全监管向标本兼治、着力治本不断迈进；更加重视丰富监管工具，创新运用信用监管、智慧监管手段，更好适应我国超大规模市场的快速变化，助力提高市场监管效能。

“同时，要注重‘稳’和‘进’的有机统一，把握好监管的时度效。”张工说，“对于优化营商环境、支持市场主体发展的政策措施，要早谋划、早出台、早见效。对于安全风险隐患、影响民生以及对产业链供应链具有冲击和传导效应的违法违规行为，要强化预警防范，严格监管执法。”

监管规范和促进发展并重

2021年，促进公平竞争治理方面取得了一系列积极进展，2022年如何做？

“随着超大规模市场的形成，各类市场主体的竞合关系发生深刻变化，资本在壮大中利弊两方面特征日益显现，市场垄断和行政性垄断同时并存，反垄断反不正当竞争监管亟须加强。”张工说，2022年，要统筹发展和安全、效率和公平、活力和秩序、国内和国际，坚持“两个毫不动摇”，坚持监管规范和促进发展并重，深入实施公平竞争政策，加强反垄断反不正当竞争监管执法，更好发挥公平竞争监管在宏观经济治理中的作用。

如何引导各类资本和各类市场主体有序竞争、规范发展？张工说，为企业竞争行为设置好“红绿灯”、明确规则底线，进一步完善公平竞争的制度规则，不断健全充实多层次竞争监管的法律规章、指南体系，更加注重运用法治思维和法治方式。

如何推动企业健全内部竞争合规制度，完善预防性监管措施？张工表示，进一步健全事前事中事后规制链条，推动监管由事后向事中事前延伸。完善市场竞争状况评估制度，推动构建风险监测预警体系。

进一步形成协同监管的规制合力。“推进市场准入、行业监管和竞争监管等更加紧密衔接，更加注重由监管执法个案对接向深层次制度对接转变。”张工说。

2021年11月，国家反垄断局挂牌成立，体现了国家对反垄断体制机制的进一步完善。张工表示，以充实反垄断力量为契机，未来将深化理论研究、加强人才培养、强化技术支撑，建设高素质、专业化监管队伍，提升竞争监管科学化、系统化水平。

(责编：胡永秋、白宇)