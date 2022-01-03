元旦假期3天全国预计发送旅客8618.5万人次
2022年01月03日18:29 | 来源：人民网
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人民网北京1月3日电 （记者王连香）2022年1月3日，记者从交通运输部获悉，元旦假期3天，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量8618.5万人次，同比下降18.2%。其中，铁路发送旅客2175.7万人次，同比下降15.1%；公路发送旅客6069万人次，同比下降19.1%；水路发送旅客127.8万人次，同比下降1.3%；民航发送旅客246万人次，同比下降26.8%。
全国邮政行业预计揽收包裹92000万件，同比增长22.60%；投递包裹96000万件，同比增长26.50%。
各地交通运输部门统筹谋划、科学安排、多措并举，全力保障节日期间市民出行更加安全、便捷、舒适。
吉林交通运输部门通过智慧指挥平台调度等手段，发挥公共交通运力最大化，科学调整长途客运以及城乡公交线路班次，加大出租车、公交车调度，实现便捷换乘，减少元旦期间出行群众候车时间。
江苏交通运输部门在服务区设立“便民服务岗”，备有热水、方便面、药品等物资，为南来北往车辆行人全天提供路况咨询、紧急救助、自驾线路规划等便民服务。
广东交通运输部门进一步提升客运站场、客运企业服务质量，在加大信息化应用的同时，完善“健康码”亲友代办、工作人员代查等服务，满足老年人等群体需求；做好御寒物资储备、优化升级妇婴候乘专区等工作，主动为旅客创造温暖、舒适的乘车环境。
(责编：王连香、吕骞)
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