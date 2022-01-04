本报西宁1月3日电 （记者贾丰丰）日前，记者从国家电投黄河公司了解到，黄河上游装机容量最大的水电站——拉西瓦水电站4号机组顺利通过72小时试运行，正式投产发电。至此，拉西瓦水电站420万千瓦全容量投产。

拉西瓦水电站安装6台70万千瓦发电机组，是黄河流域大坝最高、装机总量最大、发电量最多的水电站，是国家“西电东送”的重要组成部分，也是西北电网750千伏网架的重要支撑电源。

拉西瓦水电站于2003年11月开工建设，2010年8月首批5台机组投产发电。

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