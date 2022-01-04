本报记者 李亚楠

滑一场夜雪、吃一顿夜宵、看一场夜场演出……新疆维吾尔自治区为各族群众提供丰富多彩的夜间消费、文化娱乐活动，夜间经济活力涌动。

夜幕降临，新疆国际大巴扎景区灯光璀璨，游客在各类美食、美景中穿梭，感受着“夜”巴扎的魅力。“烧烤、烤包子、抓饭……十几种美食，都只卖1块钱。”在乌鲁木齐生活了将近30年的付波，在欣赏一场特色演出后，又被零点之后“1元购”活动激起了食欲。目前，大巴扎景区开启“不夜城”模式，24小时营业，每日进入景区人员近3万人次。

对乌鲁木齐市民张颖来说，夜间经济让她有了逛街的时间。以往，商场关门早，张颖下班晚，和朋友只能周末逛街吃饭，“现在好多商场都延时闭店，这不，今天跟同事约了来商业广场吃饭逛街，还能看个电影。”

“夜经济”不仅仅满足群众的胃，还奉上了精神食粮，文化味儿十足。走进夜市，招呼声、吆喝声、音乐律动声相互交织，大家一边享受美食，一边欣赏精彩的节目，变脸、脱口秀、民谣演唱、相声表演等轮番上演。

此外，乌鲁木齐市图书馆、市文化馆及多个场馆延长了开放时间，不少滑雪场也开放了夜间滑雪项目。2021年11月，新疆丝绸之路国际滑雪场夜场首滑当天便吸引了近500名滑雪爱好者，夜晚的寒冷被滑雪爱好者的热情驱散。“白天工作忙没时间，晚上来人比较少，雪道也宽敞，可以放开速度滑。”市民于晓刚说。

夜间经济不仅给消费者带来更丰富的生活，也让商家和从业人员增加了收入。

将近夜里11点，乌鲁木齐北京路汇嘉时代广场化妆品导购邬晓慧还在为顾客介绍产品，“商场延时闭店以来，虽然比以前辛苦，但是心里高兴，我的销售业绩上升了不少，工资和奖金也会提高。”该商场负责运营的副总经理彭丽告诉记者，以前晚上9点半就要关门，现在采取延时闭店、节假日24小时不打烊等方式，夜间客流量增长了不少，商场营业额同比增长超过12%。

切肉、腌肉、穿串儿……喀什地区伽师县的努尔艾力·吾拉音一大早就开始为自己的夜市摊位做准备了。他的烤羊肉串卖得火，加上羊杂汤，一晚上能卖上千元，“来光顾的都是附近的居民，客源很稳定。”

相比单独的门面，夜市将不同的美食和文化活动集中在一起，吸引消费者。在乌鲁木齐开面包店的颜已茹为了提高销售量，将白天新鲜制作的面包、点心带到夜市上。她摆摊的摩界文创旅游园区新年创意集市晚上8点开市，30余个摊位涵盖文创产品、点心、咖啡以及鲜花等，已经成为小有名气的网红打卡点，“客流量大，小摊位的生意不输门店。”颜已茹说。

不仅经营者个人收入提高了，就业岗位也增加了。昌吉回族自治州37个夜市和20个跳蚤市场日均客流量达8万人次左右，日均营业额达280万元，带动3000多人就业。

夜间经济健康发展，离不开精细化管理服务。在乌鲁木齐，大巴扎周边8处停车场推出夜间免费停车优惠，并开通夜间临时公交线路，其他商圈也陆续增加临时停车位，并推出不同的优惠政策。

彭丽告诉记者，商场也针对延时闭店提升了相应的服务，“保安、保洁工作时间延长，我们给予一定补贴，不打烊营业的时候，收银员、物业等人员轮班服务，我们在商场附近安排了夜间住宿。”

乌鲁木齐高新区推出了六大类主题内容的系列冬季夜间冰雪旅游活动和两条精品冬季夜间旅游线路，还组织了打折让利、免费体验等一系列文旅惠民活动。乌鲁木齐高新区（新市区）商务局（粮食局）局长马惠亮说，“现在我们共有9个点位、26个商超发展夜间经济，除了协调停车位，还组织街道和相关职能部门工作人员提前进行用电、消防等排查，帮助经营者做好安全生产和疫情防控工作。”

“各部门工作人员主动上门服务，办理证件，我填表第二天营业执照就送上门了。”努尔艾力·吾拉音告诉记者。

“县里降低了夜市经营主体准入门槛，简化审批程序。”伽师县商务和工业信息化局局长穆永介绍，“同时引导商户自觉在业态规范、食品安全、环境卫生、优化服务等方面强化自我管理，为消费者提供更优质的服务。”

《 人民日报 》（ 2022年01月04日 06 版）

(责编：胡永秋、白宇)