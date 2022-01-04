塔里木油田天然气日产量突破1亿立方米
2021年油气产量当量再创历史新高
2022年01月04日05:34 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报乌鲁木齐1月3日电 （记者杨明方）塔里木油田捷报频传：1月1日，塔里木油田天然气日产量突破1亿立方米，石油液体日产量冲上2万吨，在2020年油气产量当量突破3000万吨的基础上，2021年油气产量当量达到3182万吨，连续5年实现超百万吨增长，各项指标创历史新高，超额完成全年生产任务。
作为我国第三大油气田和西气东输主力气源地，塔里木油田切实做好提升油气生产能力等工作，实现“十四五”良好开局。2021年累计向西气东输管网供气超247亿立方米，向新疆维吾尔自治区南部5个地州供气超50亿立方米，服务全国广大城乡居民用气需求。
《 人民日报 》（ 2022年01月04日 06 版）
(责编：胡永秋、白宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 元旦假期3天全国预计发送旅客8618.5万人次
- 人民网北京1月3日电 （记者王连香）2022年1月3日，记者从交通运输部获悉，元旦假期3天，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量8618.5万人次，同比下降18.2%。其中，铁路发送旅客2175.7万人次，同比下降15.1%；公路发送旅客6069万人次，同比下降19.1%；水路发送旅客127.8万人次，同比下降1.3%；民航发送旅客246万人次，同比下降26.8%。…
- 中老铁路“满月”：激活沿线旅游经济 加速形成中国至东盟物流新通道
- 人民网北京1月3日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，1月3日，中老铁路开通运营一个月，累计发送旅客67万人次，发送货物17万吨，呈现客货运输两旺态势，交出“满月”亮眼成绩单，有力激活了沿线旅游经济，加速形成中国与东盟间物流新通道，为改善两国民众出行条件、畅通国内国际经济循环、促进中老经济走廊建设发挥了积极作用。 出行便捷高效 深受旅客青睐 中老铁路开通运营后，老挝开启铁路运输新纪元，中国的普洱、西双版纳也结束了不通铁路的历史，中老铁路列车安全、绿色、高效、便捷，成为沿线民众出行的首选，旅客发送量强劲增长。…
相关新闻
- 评论
- 关注