一年一度的春运即将来临。今年铁路春运自1月17日开始，2月25日结束，共40天，全国铁路预计发送旅客2.8亿人次，同比增长28.5%。按照火车票提前15天发售的安排，1月3日，铁路部门开始发售2022年春运火车票。

在北京，北京西站售票窗口于3日8时整开始与12306官网同步发售春运首日车票，车站提前备足工作人员，满足窗口旅客购票需求，预计成都、广州、武汉等方向的车票会比较紧张。

据中国国家铁路集团有限公司运输部负责人介绍，2022年春运，铁路部门将根据疫情防控形势变化、客票预售情况和候补购票数据，精准分析客流需求，确定图定列车上线和临客列车启动时机，梯次投放运力。同时保持普速列车必要开行规模，统筹兼顾非客流集中方向列车的开行，坚持开好公益性“慢火车”，保证旅客群众基本出行。

在全国客流量最大的高铁站广州南站，工作人员在迎来元旦小长假返程客流的同时也开启了春运售票工作。广州南站客运一车间副主任李娅告诉记者，为方便旅客购票，广州南站3日启用了28个人工售票窗口、136台自助售退改票机。从上午10点开始到下午14点30分，广州南站已售出春运首日车票6万多张。

在江西，中国铁路南昌局集团公司利用大数据智能客运分析系统和12306动态监测余票情况，根据客流特点，及时增加运力，有效满足旅客出行需求。

国铁集团运输部负责人表示，今年，铁路部门充分运用发达完善铁路网和现代化高铁网的运输优势，特别是“十四五”开局之年新增的线路、动车组资源，专门铺画了春运列车运行图，客运能力能够满足严格疫情防控下的运输需求。

春运前，中老铁路和赣深、安九、张吉怀、牡佳、杭台、日兰高铁等新线开通运营，进一步提升了云南、江西、安徽、湖南、黑龙江、浙江、山东等地区运输能力；南昌至深圳的京港高铁南段新通道全线贯通，极大拉近了南昌、合肥、南京、上海等中东部城市与广深地区的时空距离，将有效便利沿线群众春运出行。

此外，铁路部门将高质量做好冬奥运输服务保障工作。京张高铁实行40对冬奥列车和开闭幕式专列方案。研发上线12306英文网站、英文客户端及英文自助售票机，增设冬奥专区票务服务功能，为冬奥会加强票务和服务保障。

（记者樊曦、吴涛、王瑞平、孙清清、丁静、王艳刚） 据新华社北京1月3日电

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