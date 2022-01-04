上海港集装箱吞吐量连续十二年全球第一
2022年01月04日08:47 | 来源：新华社
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据新华社上海电（记者贾远琨）记者1月1日从上海国际港务集团了解到，2021年，上海港集装箱吞吐量突破4700万标准箱，已连续12年位居全球第一。
2021年，上海港集装箱吞吐量实现逆势上扬，在2020年完成4350万标准箱的集装箱吞吐量基础上，进一步实现大幅跨越，跃升至4700万标准箱。上海港以骄人业绩不仅蝉联全球第一，也为保障全球物流链供应链畅通做出不可替代的贡献。
最新数据显示：2021年，上海港完成的4700万标准箱吞吐量中，外贸集装箱吞吐量超过3200万标准箱，同比增长约3%；内贸集装箱吞吐量超过630万标准箱，同比增长约2.3%。上海港国际中转枢纽地位进一步凸显。据统计，2021年，上海港国际中转箱吞吐量首破600万标准箱，同比增长约13.4%。
(责编：王震、陈键)
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