新华社记者梁晓飞、于瑶、雷肖霄

煤炭，是我国能源安全稳定供应的“压舱石”。回望2021年，煤炭供需偏紧，价格一度暴涨，部分省份一度拉闸限电。随着增产增供措施落地见效，煤炭供需形势持续好转，电厂存煤水平快速提升，智能化、绿色化在能源保供中大显身手。

煤电保供取得阶段性成效

作为“西电东送”的重要送端，宁夏承担着向全国十几个省份送电的责任。然而，由于电煤供应不足、价格高涨，2021年7月份以来，宁夏出现近年来首次较大规模的电力缺口。

自2021年3月以来，煤价上涨通道开启，9月突破千元大关，10月涨至每吨2000元以上，涨势凌厉。由于煤炭价格居高不下，需求持续旺盛，部分省份一度拉闸限电。

2021年10月以来，各部门、各煤企推进煤炭保供稳价，山西、陕西、内蒙古等主产地煤炭产能快速释放，煤炭期现货价格大幅回落。

位于山西省阳泉市的华阳集团一矿日产煤约2.5万吨，2021年4季度以来，在确保安全生产的前提下，这座矿井改进工艺，开足马力，超过一半的煤炭通过铁路、海运，发往海南省。

“我们增加了装煤仓口，提升带式输送机的拉运能力，带速由原来的2米/秒提高至2.5米/秒，一天的铁路外运量可增加2000吨。”华阳集团一矿选煤厂负责人贾轶说，通过加强对装车全过程的监管，确保多出煤、出好煤。到2021年12月22日，华阳集团提前完成了向海南省发运170万吨电煤的保供任务。

山西省能源局数据显示，2021年10月以来，山西煤炭日均产量保持在330万吨以上；前11个月原煤产量已达10.97亿吨，同比增加1.2亿吨，增长12.4%。

在保供措施持续发力下，煤炭供需形势持续好转，目前全国供热发电企业存煤已有保障。山西、陕西榆林等地煤炭平均价格已回落至900元/吨左右。宁夏煤电机组开机率已由不足50%提升至86%，自2021年11月3日至今，宁夏电网未执行有序用电。

智能化、绿色化成为重要支撑

45岁的费国幸坐在陕煤榆北曹家滩公司机电队的值班室里，打开手机App，监测着地下矿井内机电设备的信息。这是他23年前刚刚从事矿井工作时不曾想象的画面。

在曹家滩煤矿调度指挥中心，工作人员通过“智慧大脑”调度监测着井上、井下设备的运行情况和现场工作实况。井下场所宽敞明亮，采煤机向前挺进割下煤块。经过多个工序后，煤块经皮带最终运输至储煤仓。整个过程井然有序，很少需要人工干预。

“综采队一个班的实际用工从15名减至7名，仅这7个人就可以在两小时内生产原煤3500吨！”曹家滩煤矿综采二队党支部书记李沛宸说。

智能化，成为煤炭增产增供的重要支撑。目前，陕西省榆林市已建成千万吨及以上的现代化特大型煤矿20处，产能占比超过50%，全市煤炭生产的机械化、自动化程度达到90%以上。

在煤炭大省山西，类似的智能化采掘工作面已建成154处，先进产能占比达68%。山西焦煤集团旗下的霍尔辛赫煤矿认领了46.275万吨的保供任务。为提高生产效率，这座煤矿增加早班检修人员数量、提高检修效率。利用AR眼镜，井下检修人员能够和地面庞大的工程师团队实时连线，快速解决疑难问题。

电力绿色化转型步伐也明显加快。从传统火电机组，到与新能源同向同行，山西国锦煤电公司连续两个供热期参与深度调峰2000多小时，为风电、光伏等清洁能源让渡电量近2亿千瓦时。国网山西省电力公司数据显示，目前山西已有1580万千瓦的煤电机组完成灵活性改造，有效助推新能源消纳。

作为“西电东送”战略基地，宁夏年度电力外送规模已连续数年实现百亿级阶梯式增长。通过率先采用清洁能源与火电打捆外送的模式，宁夏丰富的“绿电”送往全国各地，能源供给清洁化趋势愈加明显。

如何稳住能源“压舱石”？

回顾2021年煤市走势，业内分析人士表示，受疫情、极端天气、能源绿色转型等因素影响，进口煤供应增量有限且高热值煤源紧缺，水电发电量不理想，全球经济复苏以及国内需求好于预期，来自供需两方面的综合因素，最终导致煤价飙涨。

部分能源和经济领域专家认为，随着全球能源需求增长放缓以及供给约束缓解，2022年供需错配的情况有望改善。特别是全球流动性逐渐收紧，煤炭、石油、天然气等传统能源价格有望高位回落。

目前，我国煤炭先进产能仍在持续释放。山西省能源局数据显示，截至2021年12月28日，山西已完成49座煤矿产能核增，净增能力5680万吨/年。晋能控股集团等煤炭企业界人士判断，随着国家有关部门加大产能核增，统筹协调部分煤矿完善手续，新增产能逐步释放，国内煤炭供应能力将明显增强。同时，新能源替代传统能源的规模将逐步扩大，煤炭需求增长受限。

作为市场的“稳定器”“压舱石”，2022年煤炭中长期合同制度进一步完善。在不久前举办的2022年度全国煤炭交易会上，来自山西、陕西、内蒙古等地的煤炭生产企业和部分国内大型发电、钢铁、供热企业签订了中长期合同，首批签约量超过2.6亿吨，将进一步稳定价格预期，推动市场有序回归，保障煤炭安全稳定供应。

（参与采写：王劲玉）

新华社太原1月3日电

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