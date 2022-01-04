夜幕降临，霓虹灯牌闪烁，湖南长沙东瓜山的餐饮小门店迎来一拨拨食客。手工肉肠浸入滚烫的油锅，牛油小串在炭火上“滋滋”作响，暖暖的烟火气驱散了南国冬日的湿寒。

东瓜山是长沙市的美食地标之一，也是消费经济和个体工商户发展的“风向标”。岁末年初，当地街道社区和有关部门积极行动，为个体工商户纾困解难，帮助他们安度“年关”。

位于长沙市天心区的东瓜山，是城市里的老旧社区。大约100米长的巷子里，聚集了60多家小门店，经营着烧烤、热卤等特色小吃。

受疫情等因素影响，这些小门店生意转淡。东瓜山肉肠店老板陈蔚林说，前些年生意红火的时候，一天可以卖掉四五千根肉肠。2021年，平均每天卖出的肉肠只有一两千根。

怎样恢复人气、刺激消费，成了街道社区的一项重要工作。近几个月，东瓜山所在的裕南街街道多次组织“网红直播”，集中推荐特色美食，带动线上消费，同时支持小门店提质升级，为长远发展打造更优环境。

经营中遇到具体问题，商户在裕南街社区组建的“夜市管理微信群”里提出来，工作人员便会第一时间出面协调。近日，有商户反映小餐饮经营许可证即将到期，续证问题很急迫，社区立即开展情况摸排。

裕南街社区党委副书记李伟说，总共有9家小门店存在续证需求，社区为此开辟了“绿色通道”，安排专人对接市场监管部门，帮助小门店准备所需证明材料。

“证办下来，心里就踏实了。”在东瓜山经营了20年的“文哥牛肉串”餐馆老板朱学文说。

由于营业收入减少，一些小门店的资金链紧张。东瓜山附近的中国建设银行长沙天心支行积极为小门店提供金融服务，解决他们的“融资难、融资贵”问题。

不久前，经营“钻山豹烧烤店”的陈华媛、陈华娇姐妹“急得睡不着”——到了要交门面租金和发放员工工资的日子，她们却拿不出钱。得知这一情况，建行营业部的客户经理推荐了无需抵押、线上支用、利率有优惠的贷款产品。

姐妹俩提交相关资料后，只过了一个星期，30万元的银行贷款顺利到账。姐姐陈华媛说：“有了这笔钱，我们熬过了最艰难的时候。”

刚刚过去的跨年夜，朱学文一直忙到元旦凌晨3点多。虽然很辛苦，他的脸上却出现了难得的笑容。这一夜，他的营业收入达到1万多元，超出了预期。

朱学文说：“大家一起努力、抱团取暖，东瓜山一定能重现往日的热闹和烟火气。”

（记者白田田)

新华社长沙1月3日电

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