“一直在等提前批offer的材料审核通知，身边同学都陆续通过了，我迟迟未收到，今天终于接到审核通过的电话了。”心仪的公司有了消息，广东某学校的一位微博网友心里的“石头”总算落了地。“虽然‘跑’的场子并不多，但真能体会到秋招人每天奔赴面试的身心疲惫。偶遇的一个女生，一天奔赴三场面试，中午只能在滴滴上吃面包，同为秋招人，听着就很心疼。”

线下专场招聘，线上直播带岗，“国聘行动第三季”“宏志助航计划”……年终岁尾，袭人的寒意未能挡住毕业生和用人单位秋招“赶场”的热情。机遇与挑战并存，一些企业在疫情后复工复产增加了新的机会，然而，应届毕业生群体总量也在继续增长。据教育部数据，2022届高校毕业生规模预计达到1076万人，同比增加167万人。教育部、人社部也多次召开会议部署相关工作。那么，此次秋招呈现哪些值得关注的新特点、新趋势？毕业生身处人生的“十字路口”，面对徘徊与抉择，如何“遇到更好的自己”，收获新的成长？记者进行了采访。

“抢人大战”提前启动，线上宣讲双选成常态

“招聘职数1，需求人数9，已面试人数12，等待1。”打开北京高校毕业生求职信息网的“招聘会”专栏，动态实时显示的是北京市西城区某幼儿园相关职位的线上双选“排队”情景。记者发现，无论是分行业、分企业类型的专场招聘会，还是高校专场双选会，受疫情影响，线上进行的占了大多数，但不能亲临现场的局限，并未浇灭毕业生“跃跃欲试”的热情。

“投简历大概是2021年10月中旬开始的，感觉10月下旬到11月中旬是秋招的重头，有大量的企业来宣讲、发布职位，甚至会出现某一天某个时间点几个知名的企业同时宣讲的情况，自己还要犹豫下该去哪边。”上海交通大学生命科学技术学院硕士生杨林(化名)作为加入秋招大军的一员，感觉2021年秋招的高峰“早了一些”。

相关统计数据佐证了杨林的“感受”。据梧桐果校招平台对近两年校园双选会情况的分析，2021届校园双选会场次最多的月份出现在10、11月，大多数优秀的企业可以满足其80%左右的需求。中智管理咨询有限公司联合预才网校园招聘平台发布的《2022高校应届生秋季校招趋势报告》也显示，参加秋招的企业中近四分之三在2021年9月就拉开了招聘大幕，相比上年同期，32%的企业2022届校招需求增加，其中四成民企的应届生招聘需求扩张，高于其他类型企业。

“2021年的‘秋招季’时间较往年又进一步提前。往年秋招大部分单位都抢占‘金九银十’的秋招黄金时段开启，但2021年从8月份开始，很多单位就集中启动了2022届毕业生校园招聘，开始线上的‘抢人大战’。”北京理工大学就业指导中心主任林骥佳分析道，“另外，疫情后用人单位招聘方式也更加灵活和多元。以北理工为例，从秋季开学至今，共举办各类空中宣讲会184场，数量是上年同期的2.1倍。空中宣讲较线下形式，不受时间、城市、场地因素制约，能同一时间大范围的覆盖毕业生群体，增加单位的宣传效果。”

供需矛盾愈加凸显，求职自我定位很重要

记者注意到，多重准备、梯度选择是不少毕业生的求职“策略”。“目前我国企、私企都有投递，还在同时准备重庆的选调生考试。但选调生要到2022年1、2月份才能确定，所以我会统筹考虑，自己会列个表单把握时间。”杨林表示。

中智咨询发布的报告显示，从行业角度看，招聘需求和应聘者数量呈现出很大不均衡性，医药、生物工程、IT、互联网、汽车、电子(半导体)行业需求大于求职人数；制造、运输物流、金融、机械机电、工程、零售批发、建材行业需求小于求职人数。从岗位类型看，企业对研发工程师、销售人员和一线技能人员的需求较大，其招聘难度也较高；财务、人力、行政等职能类岗位的简历投递热度较高，招聘需求量却无明显提升，因此求职竞争将更加激烈。

从单位属性讲，公务员、事业单位等“体制内”岗位报考人数众多、“上岸”难度更大也是不争的事实。“受疫情等因素影响，今年学生的求职心态发生变化，更倾向于寻找稳定、有保障的工作。如公务员、事业单位、大型央企国企是学生求职的首选。以各省市的选调生为例，截至目前已报名1900人次，人数已经比上年同期翻倍。”林骥佳介绍。

“我最关注的是企业和岗位的发展前景，第二可能侧重于工作强度，第三是薪资待遇。”杨林这样对记者讲述对自身的求职定位，“从岗位上讲同专业的同学选择业务类和管理行政类都有，基本上一半对一半，我自己可能不太倾向于选择科研相关的岗位，更倾向于管理类。对于专业匹配度，我自己还是倾向于选择和专业有一定相关度的，但也不是只局限于生物领域，如咨询类的企业，有时也会投递。”

“我想，供给需求不平衡的情况，既有经济发展状况的原因，也有高校专业设置结构自身的因素，具体到每个学校每个专业可能都不一样。”林骥佳表示，同学们求职的时候要了解行业的需求情况，但也没必要因为机构的调查结论吓着自己。“以我们的经验和观察来看，毕业生在求职时只要充分了解自身的情况及岗位需求，应聘中不‘随大流’，不‘眼高手低’，发挥自身优势长处，还是可以做到充分就业的。”

你愿意做一天“职场新青年”吗？天津市创新学生就业指导形式，录制了“职场新青年”这样一档类似于真人秀的就业主题节目，请名校大学生在企业“角色体验”一天，企业的人力资源主管结合学生的表现为他“量身定做”其未来职业发展的规划和建议。

“我们既选择了民营制造型企业、文化类企业，也选择了知名度高的传统大型国企。针对现在学生‘懒就业’‘慢就业’现象不同程度存在，这样的活动可以引导学生真实了解企业情况和职场环境氛围，增强学生就业的主动性和积极性，把握好自身求职目标。现在节目正在制作即将推出。”天津市教委学生思想教育与管理处副处长满荣表示。

新兴行业、城市机会涌现，细了解慎选择不可少

茶艺、厨艺、营养师、理发……在天津，只要你是全体毕业年级学生，就可以不用花钱学一项小技能。满荣介绍，2021年秋招天津继续开展“爱津城·促就业·强技能”职业提升就业指导培训，学校根据学生需求、兴趣爱好和未来发展，依托人社部门对接承接职业技能培训的培训机构，在相应机构免费学习。学习环节包括“线上+线下”、理论学习与上机学习进修，还有名企参观。“‘小技能’有可能是专业相关，也有可能只是个‘加持项’，但能帮助学生提升综合竞争力。”

为拓宽学生就业渠道，天津市还充分发挥数字经济、平台经济、共享经济的优势，同“云账户”“猪八戒”等平台开展合作，给高校毕业生开店加盟免收会费年费的优惠，还会安排专家帮助指导毕业生如何开网店、如何做好经营等，帮助学生提升创业能力。此外，还为毕业生个体经营户在网上平台交易提供上牌照、经济补贴、账户管理等服务，为其创业提供流程上的便捷和风险保障。

多种形式的灵活就业方式打破了传统就业形态的局限，而新兴行业、城市机会的涌现，也为毕业生提供了新选择。中智数据显示，新一线城市企业的应届生扩招趋势最为明显；前程无忧平台统计2022届毕业生需求最多的10个城市，北京、上海、广州一个招聘岗平均收到简历数40.3、36.2、26.9，而武汉、杭州、成都仅分别为10.4、17.8、24.7。从行业种类来看，随着技术革新、产业升级的深化，与数字化、研发创新相关的岗位不断涌现且招聘需求量较大，如大数据分析师、自动化控制工程师、工业机器人系统操作员、芯片工程师、反欺诈算法工程师、云计算工程师等等，“供不应求”趋势明显。

“我和同专业大多数同学对于工作地点大概是两个考量方向，一个是学校所在地的上海，毕竟一线大城市机会比较多，资源也比较丰富；另外可能是自己家乡所在省份、地区的城市，例如我是四川人，可能更多想考虑到成都或重庆发展。我自己可能更以上海为主，但也不会拒绝成都、重庆的机会。”杨林告诉记者，“至于新兴行业和岗位，同专业会有同学选择投快销类企业。对不少同学来讲也不会有‘北上广执念’，如果新一线城市有好的机会，还是比较开放的。”

“新兴城市、新岗位类型背后是新的发展机遇，给毕业生带来了更多的选择。但对毕业生尤其是‘热门’专业学生来说，重要的是知道自己‘要什么’，知道‘什么是适合自己的’，而不是一股脑地投身到新兴城市和新岗位的竞争当中，这样才能不会被那些眼花缭乱的人才政策弄得无所适从。”林骥佳建议，毕业生在选择城市前应该充分分析，了解城市产业集群优势，应聘岗位与自身专业结合情况。可以通过实习实践、走访参观等形式实地了解所在城市的人文、环境、生活、人才政策等方面因素，更多排除不确定性，从而更加合理地选择就业地域。

“个人认为学生要勇敢尝试。目前我们统计的情况显示，在研究生、本科生、职业院校学生三个群体里，本科生就业是相对推动难度大的，希望学生能够在秋招多尝试，前期努力准备，后期要抓住机遇、放弃‘执念’，先就业后择业，在社会磨炼中一步步发现自我，实现自我成长，达成自己的职业生涯规划目标。”天津市教委学生思想教育与管理处处长杨明说。

(本报记者 周世祥)

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