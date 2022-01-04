本报记者 雍 黎 王健高 刘 昊

零点刚过，青岛海关为青岛海湾集团有限公司签发了全国首份《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)原产地证书，凭借这份证书，这批出口到日本2800余吨氯化钙税款减免达近万元。同日，重庆市贸促会为出口日本的化工原料等产品签发了重庆首批RCEP原产地证书，这些出口日本的产品第一年关税降幅为0.4%。

随着1月1日RCEP的正式生效，面对其带来的巨大商贸和发展机遇，各地在第一时间紧抓机遇，全面推进与RCEP国家经贸合作。

释放多重“红利” 区域合作增添新动力

RCEP是迄今为止全球规模最大的自由贸易协定，其总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量的1/3，协定涵盖关税减免、贸易便利化、服务投资开放、知识产权保护等广泛领域，生效后，区域内90%以上的货物将逐步实现零关税。

“我们企业在对外贸易中，将享受到新增降税的收益。”位于重庆北碚的神驰机电股份有限公司外贸部负责人肖洪说。这家主要从事小型发电机、通用动力及其终端应用产品的研发、制造和销售的公司，目前已在RCEP区域12个国家直接或间接实现销售。

近几年，重庆与RCEP成员国进出口贸易规模就不断扩大，从2016年的1270亿元增加到2020年的2043亿元，年均增长率达12.6%。去年1—10月，重庆与RCEP成员国进出口额1907.2亿元。RCEP成员国在渝投资兴办企业年均达到50家以上，每年实际利用外资均超过9亿美金。而重庆对RCEP成员国投资占比也稳步提升，从2016年的3%增加至2020年的5.8%。

在RCEP生效当日，青岛市税务局受理了青岛纺联集团进出口有限公司提交的206万元出口退税申请，这是RCEP生效后青岛税务机关受理的首笔出口退税申请，让外贸企业享受到出口退税带来的“真金白银”。

东盟已成为青岛第一大贸易伙伴。截至目前，RCEP成员国在青投资企业累计达1.7万家，去年前11个月青岛与RCEP国家进出口2919.8亿元。

“RCEP将显著降低区域内企业的经营成本，带动企业重构区域内的供应链和价值链，优化区域内的商品流动、技术流动、服务流动、资本流动，中国和东盟各国将大步走向更大范围区域经济一体化的崭新时代。”广西商务厅厅长杨春庭说，作为与东盟开放合作的前沿和窗口，广西与包括东盟在内的RCEP各成员国的开放合作也将迎来更大发展机遇、激发更多发展红利。

紧抓开放机遇 推动高质量开放合作

商务部副部长任鸿斌日前在国新办发布会上表示，RCEP实施是中国对外开放“新的里程碑”，将成为中国连接国内国际双循环的纽带和桥梁，使国内国际两个市场、两种资源更加紧密相连。

作为“一带一路”和长江经济带的连接点，重庆在深化与RCEP成员国合作中具有得天独厚的区位优势。重庆市商务委相关负责人介绍，重庆将进一步打造RCEP高水平对接平台，建设RCEP经贸合作先行区，着力发挥中新互联互通项目、全市6个综合保税区的示范作用、先行作用；将构建联通RCEP的国际物流枢纽，建设RCEP成员国在中国西部的物流集散中心；加快在航空领域、铁路领域与RCEP成员国联通，提升与RCEP国家的贸易集散能力……

2021年12月30日，广西成立了RCEP企业服务中心。杨春庭表示，广西将加快构建面向东盟特色优势跨境产业链，充分利用RCEP优惠关税和原产地累积规则，立足与东盟产业合作密切有利条件，加强与RCEP成员国产业合作，推动形成电子信息、化工新材料、中药材加工、汽车和新能源汽车、东盟特色产品加工等领域跨境产业链供应链价值链。强化产业链协同创新，加强与境外经贸合作园区上下游产业链互动，不断优化产业链供应链布局。

而在2020年12月1日，青岛就率先提出建设以国际邮轮港区为核心区的RCEP青岛经贸合作先行创新试验基地，此次生效后，青岛将利用好上合示范区、自贸试验区等平台，持续深化与RCEP成员国在国际贸易、航运物流、现代金融、科技创新、现代海洋等多领域的合作，加快打造贸易便利、服务开放、投资自由，监管安全高效、辐射带动作用强的RCEP经贸合作示范城市。

(责编：王震、陈键)