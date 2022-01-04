过国忠

1月3日，科技日报记者从江苏省扬州市科学技术局获悉，全球最大、最先进的新一代超大型绿色环保货物滚装船，已在该市正式开始建造。这标志着我国超大型滚装船舶设计与制造水平进入一个新高度。

据介绍，该船长238米，型宽34米，设计吃水7.2米，航速20.8节，载重17000吨，并设7层车辆甲板，车道长7800米，比当前国际最大滚装船车道多1100米，可装载535辆重型拖车及各类卡车、小型客车等，单车最大载重吨位达90吨。

该船属于高技术、高附加值船型，其设计和制造不像其他传统船型那么成熟。该船由金陵船舶(江苏)有限公司与江苏科技大学海洋装备研究院谷家扬教授团队联合研发，项目承担单位在国家工信部高技术船舶科研项目和江苏省重大转化专项资金等的支持下，重点针对超大滚装船设计制造的关键技术进行攻关，突破了全球最大滚装船滚装系统设计技术，攻克了多驱直流母排设计与安装应用技术，在国内首次实现汽泡减阻系统的实船应用，还突破了电站系统交流、直流兼容性设计关键技术，攻克了世界最长轴（57.28米）精准定位安装工艺。目前，已申请专利16件，其中，已获得授权发明专利2件，形成企业技术标准8项。

该船通过在国际上首次采用5兆瓦大功率三元锂电池储能系统，通过回收多余电能，主机和发电机削峰填谷，在港口能够提供船所需的100%电力，实现港口零排放；在国内首次采用82kW太阳能光伏系统，有效节约能源，并采用多项节能环保措施，满足了滚装船不断向大型化、环保化发展的需求。首批6艘交付后，可实现创汇27.3亿元。

记者了解到，滚装船又称开上开下船，是用牵引车牵引载有箱货或其他货物的半挂车或轮式托盘直接进出货仓装卸的运输船舶，其装卸效率高，甲板层数多，滚装通道系统复杂，属于设计难度较大的高技术船舶。但这种船便于车辆通行，在欧洲国家广泛应用于车辆运输，目前市场需求量大。克拉克松海运综合指数报告显示，至2023年全球滚装船市场规模将达到27.37亿美元。

相关专家认为，目前，我国滚装船生产面对着配套产业不足、产业化制造受阻等，配套产业链严重依赖国外，致使新兴环保技术应用也难以得到应用。因此，亟待提高自主设计和制造创新能力，深度发展国内滚装船配套产业链，培育具有国际竞争力的创新型滚装产业集群。该货物滚装系列船的建造，将会带动新材料、新技术、新工艺的应用和实施，引领我国船舶产业向高端、绿色、环保发展。

(责编：王震、陈键)