俞慧友

科技日报讯 （记者俞慧友 通讯员首安倩 马松伟）海上风电核心技术及应用获新进展。2021年12月31日，记者从特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变）获悉，其自主研制的首台国内最大容量10兆瓦海上风电塔筒变压器，日前在三峡能源福建长乐海上风电项目现场一次投运成功。据悉，这是我国首台实现并网运行的国产化10兆瓦海上风电塔筒变压器，其投运成功打破了国外在大功率海上风机市场的垄断，也意味着我国海上风电迈入平价上网时代。

海上风电塔筒变压器安装于风机塔筒内，塔筒空间有限、散热差。同时，海上高盐高腐蚀环境下，大型风机运行负荷频繁变化，对变压器小型化、散热、防腐及安全可靠性等要求更高。

近年来，为提升海上风电输变电设备国产化、自主化能力，衡变全面启动海上风电输变电设备研发工作，专项开发海岛型预制舱式变电站技术、风机内置塔筒变压器及开关柜、海上升压平台输变电设备关键技术、柔性直流输电技术等海上风电输变电技术，实现关键一次设备的集成和工程运用。2019年，衡变研发团队启动海上风电塔筒变压器研制项目，采用船舶防腐工艺技术、高燃点的环保型合成酯油以及H级绝缘，实现塔筒变压器关键技术突破。最终成型装备，一次性通过全部型式实验，经专家现场联合评审，认为其达到了国际领先水平。

(责编：王震、陈键)