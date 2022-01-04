首台国内最大容量 海上风电塔筒变压器投运成功
2022年01月04日09:01 | 来源：科技日报
小字号
科技日报讯 （记者俞慧友 通讯员首安倩 马松伟）海上风电核心技术及应用获新进展。2021年12月31日，记者从特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变）获悉，其自主研制的首台国内最大容量10兆瓦海上风电塔筒变压器，日前在三峡能源福建长乐海上风电项目现场一次投运成功。据悉，这是我国首台实现并网运行的国产化10兆瓦海上风电塔筒变压器，其投运成功打破了国外在大功率海上风机市场的垄断，也意味着我国海上风电迈入平价上网时代。
海上风电塔筒变压器安装于风机塔筒内，塔筒空间有限、散热差。同时，海上高盐高腐蚀环境下，大型风机运行负荷频繁变化，对变压器小型化、散热、防腐及安全可靠性等要求更高。
近年来，为提升海上风电输变电设备国产化、自主化能力，衡变全面启动海上风电输变电设备研发工作，专项开发海岛型预制舱式变电站技术、风机内置塔筒变压器及开关柜、海上升压平台输变电设备关键技术、柔性直流输电技术等海上风电输变电技术，实现关键一次设备的集成和工程运用。2019年，衡变研发团队启动海上风电塔筒变压器研制项目，采用船舶防腐工艺技术、高燃点的环保型合成酯油以及H级绝缘，实现塔筒变压器关键技术突破。最终成型装备，一次性通过全部型式实验，经专家现场联合评审，认为其达到了国际领先水平。
(责编：王震、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 元旦假期3天全国预计发送旅客8618.5万人次
- 人民网北京1月3日电 （记者王连香）2022年1月3日，记者从交通运输部获悉，元旦假期3天，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量8618.5万人次，同比下降18.2%。其中，铁路发送旅客2175.7万人次，同比下降15.1%；公路发送旅客6069万人次，同比下降19.1%；水路发送旅客127.8万人次，同比下降1.3%；民航发送旅客246万人次，同比下降26.8%。…
- 中老铁路“满月”：激活沿线旅游经济 加速形成中国至东盟物流新通道
- 人民网北京1月3日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，1月3日，中老铁路开通运营一个月，累计发送旅客67万人次，发送货物17万吨，呈现客货运输两旺态势，交出“满月”亮眼成绩单，有力激活了沿线旅游经济，加速形成中国与东盟间物流新通道，为改善两国民众出行条件、畅通国内国际经济循环、促进中老经济走廊建设发挥了积极作用。 出行便捷高效 深受旅客青睐 中老铁路开通运营后，老挝开启铁路运输新纪元，中国的普洱、西双版纳也结束了不通铁路的历史，中老铁路列车安全、绿色、高效、便捷，成为沿线民众出行的首选，旅客发送量强劲增长。…
相关新闻
- 评论
- 关注