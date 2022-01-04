科技日报讯 （记者王迎霞 通讯员周序鹏 祁玉金）记者2021年年底从国网宁夏电力有限公司（以下简称国网宁夏电力）获悉，宁夏10多年来源源不断地将火电、绿电通过两大“西电东送”工程送到华东、华北地区，累计外送电量达到5009亿千瓦时，首次突破5000亿千瓦时。

近年来，宁夏以“能源高地”优势弥补我国东部、北部地区人口大省“电量洼地”，加快了资源优势向经济优势转变，为保障华北、华东地区电力需求发挥了积极作用，为实现碳达峰、碳中和目标作出了积极贡献。

2020年，宁夏银东、灵绍两条直流工程外送电量超790亿千瓦时，宁夏电网成为全国首个外送大于内供的省级电网。其中，银东直流工程能量利用率连续多年位居全国直流通道首位，是目前商业运行效益最好的跨省区直流输电工程。

据测算，宁夏累计外送电量相当于就地转化近2亿吨标准煤，减排49850万吨二氧化碳、13600万吨碳粉尘、750万吨氮氧化物，环保效益和社会效益非常显著。

面对全国新能源快速发展的消纳压力，宁夏依托两大直流工程将“风光火”打捆外送，新能源外送电量由2013年的3亿千瓦时一跃增长至2021年的170亿千瓦时，新能源外送消纳电量占新能源上网电量比例超40%。

“我们正在积极谋划推进第三条以输送新能源为主的外送工程——宁夏至华中（湖南）±800千伏特高压直流工程，为新能源电力消纳提供空间，推进能源结构调整，努力实现‘绿电’能发尽发、能送尽送、能用尽用。”国网宁夏电力副总工程师闫志彬说。

据悉，该直流通道与之前的通道最大的区别是以输送新能源为主，而且不新增火电，新能源电量输送比例目标超过50%。

到2025年，国网宁夏电力将初步建成省级能源互联网，确保自治区清洁能源装机容量超过4500万千瓦，实现“两个50%”（装机占比超过50%，发电量占比超过50%）；非水可再生能源电力消纳比重提高至28%；直流通道外送能力达2200万千瓦，外送电量为1000亿千瓦时。

到2030年，国网宁夏电力要持续构建以新能源为主体的新型电力系统，助力及早实现碳达峰，为实现碳中和夯实基础。

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