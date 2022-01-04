颉满斌

通过建设风电光伏大型基地项目，将把我国西北荒漠地区改造成绿洲和大型清洁能源基地，充分利用国土资源，提升国土治理、环保发电等的经济效益和社会效益，推动东西部区域协调发展，促进共同富裕。

周强

国网甘肃省电力公司电力科学研究院首席专家

2021年12月下旬，国家发改委和国家能源局联合印发了《关于印发第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单的通知》，清单共涉及19省份，规模总计97.05吉瓦。

沙漠、戈壁、荒漠等地区为何深受风电光伏“青睐”？

面积广阔，风能太阳能资源富集

“我国光照资源最好的地区，除西藏以外，其他绝大部分都位于三北地区（东北、华北、西北）。而三北地区里，尤其是西北，也是我国沙漠、戈壁、荒漠分布的主要区域。”西安隆基清洁能源有限公司（以下简称隆基清洁能源）研发总监唐小棠说。

以我国最大的沙漠——塔克拉玛干沙漠为例，其面积约为33万平方公里，唐小棠认为，如果在该地全部装设太阳能组件，安装规模可达9900吉瓦，全年发电量可达到13.86万亿度。

据了解，2020年中国全社会总用电量约为7.5万亿度。唐小棠说，如果在塔克拉玛干沙漠建设光伏电站，其一年的发电量相当于1.8个中国全社会的用电量，减少二氧化碳排放79.97万亿吨。

在国家公布的“十四五”九大清洁能源基地里，新疆、黄河上游、河西走廊和黄河几字湾四个清洁能源基地均覆盖有大量的沙漠、戈壁、荒漠化土地。该类地区风能太阳能资源丰富、建设条件好、受土地利用影响小，可充分结合电网与消纳利用条件，全面推进风电、太阳能大规模开发和高质量发展。

与此同时，碳汇将成为实现碳中和目标的重要推手，而通过荒漠化土地治理手段增加碳汇将成为实现碳中和目标的切实可行的手段。

“这类地区面积广阔，风能太阳能资源富集，技术可开发量占全国的60%以上，通过合理规划，适合开发建设风光大基地。”国网甘肃省电力公司电力科学研究院首席专家周强说。

周强认为，大型风电光伏基地项目选中沙漠、戈壁、荒漠建设，除了充分发挥这些地区风能太阳能资源丰富、建设条件好、受土地利用影响小的优势之外，还能在该类地区探索开展风电光伏治沙、防风、固草，生态系统保护和修复，构建新能源发电、生态修复、帮扶利民、生态旅游、荒漠治理等多位一体循环发展模式，提高新能源发电项目适应性和社会收益率。

专家表示，在西部荒漠地区，探索上述循环发展模式可以提高土地综合利用效率，助力土地沙漠化的治理，让荒漠化土地变身新能源“蓝海”，改善当地生态环境和人居环境。同时，还可以带动西部地区产业发展，提供更多就业机会。

建清洁能源基地，让荒漠变绿洲

“能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。提升能源安全保障能力，离不开多元清洁稳定的新能源供应体系。”隆基清洁能源副总经理强胜发告诉记者。大力开发风能、太阳能等可再生能源是减少我国经济对国际油气依赖程度、推动能源转型升级的有效途径，也是未来提高能源自给率的重点方向。

强胜发认为，国家加快推进在沙漠、戈壁、荒漠地区建设大型风电光伏基地项目，不仅有利于推动风电光伏大规模、高水平发展，还能够为经济社会发展提供稳定优质的绿色电力支撑，推动我国能源绿色低碳转型。

通过特高压电网将绿色电力送到东中部地区，既能够实现西部和东中部地区在土地资源、绿色能源和经济社会发展等方面的优势互补，又能够促投资、稳增长，带动西部地区当地产业发展。

同时，随着新能源发电比例的增加，会进一步提升电力系统中灵活性电源改造、系统调节运行、电网建设方面的投资，增加全系统消纳成本。通过建设风电光伏大型基地项目，有助于发挥规模效应，有效分摊开发、建设及运营成本，降低电价成本。

据了解，“双碳”目标下，2030年风光装机将达到12亿千瓦以上，周强认为，通过大型风电光伏项目，有利于推动风电光伏大规模、高水平发展，加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，为经济社会发展提供稳定优质的绿色电力支撑，促进实现碳达峰、碳中和目标和完成“十四五”规划任务。

“更重要的是，通过建设风电光伏大型基地项目，将把我国西北荒漠地区改造成绿洲和大型清洁能源基地，充分利用国土资源，提升国土治理、环保发电等的经济效益和社会效益，推动东西部区域协调发展，促进共同富裕。”周强说。

(责编：王震、陈键)