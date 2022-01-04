人民网记者 乔雪峰

近日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2021年12月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点。

从13个分项指数来看，同2021年11月相比，新订单指数、产成品库存指数、采购量指数、进口指数、原材料库存指数、从业人员指数、供应商配送时间指数和生产经营活动预期指数上升，指数升幅在0.1至1.5个百分点之间。生产指数、新出口订单指数、积压订单指数、购进价格指数和出厂价格指数下降，指数降幅在0.1至4.8个百分点之间。

12月份PMI指数在荣枯线上保持上升

中国经济全面恢复态势进一步明确

“ 12月份PMI指数在荣枯线上保持上升，表明中国经济全面恢复的态势进一步明确。”中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，PMI中价格类指数继续明显回落，表明保供稳价政策的综合效果进一步显现，产业链、供应链堵点加快打通。订单类指数仍处荣枯线以下，新出口订单、积压订单指数继续下降；反映需求不足的企业占比超过39%，需求收缩的问题仍比较突出。在大、中、小企业中，小型企业PMI指数除购进价格外，均低于50%；表明小型企业困难最突出。

张立群表示，要着力增强扩大内需政策的综合效果，尽快解决需求收缩的制约，积极改善企业特别是小微企业的宏观经济环境。

“综合来看，2021年经济趋稳回升势头有所巩固。”中国物流信息中心研究员文韬指出，从指数全年走势来看，2021年我国经济整体回升，年内经济增速虽持续下行，但年底时有所趋稳，后期有回升迹象。产业结构也不断优化。2021年经济存在的问题主要是需求偏弱，大宗商品价格起伏较大，小型企业恢复较慢。“预计2022年我国经济整体趋稳运行，增速保持在合理区间。”

“从全年制造业PMI变化来看，2021年，我国经济整体继续回升，1-12月制造业PMI均值为50.5%，高于2019年和2020年全年均值。”文韬表示，尤为可贵的是，经济整体回升成果是在疫情后期经济增速趋势性放缓、国际大宗商品价格持续暴涨、零星疫情多点散发以及自然灾害频发等不利因素的冲击下取得的，显示我国经济具备强大的韧性和活力。

保供稳价成效扩大 市场需求继续回稳

生产活动保持上升，带动就业稳中有增

文韬分析称，12月份，保供稳价政策效果继续扩大，能源和基础原材料价格在增速放缓的基础上进一步趋于下降，购进价格指数为48.1%，较上月下降4.8个百分点，年内首次降至50%以下，表明原材料价格在持续较快上升后冲高回落。企业调查显示，反映原材料成本高的企业比重较上月下降4个百分点。上游原材料价格下降带动产品销售价格同步下降，出厂价格指数为45.5%，较上月下降3.4个百分点。两个价格指数均运行在收缩区间，显示市场价格整体下降。

文韬表示，12月份，虽然国内若干地区疫情散发，但制造业市场需求仍保持稳定回升势头。新订单指数为49.7%，较上月上升0.3个百分点，连续2个月上升。从产业结构来看，新动能需求加快释放，对有效需求的支撑作用趋于强化。装备制造业和高技术制造业的新订单指数分别为51.9%和56.1%，较上月上升0.2和2.9个百分点，指数不仅位于较好水平，且都有所上升，显示新动能需求增长较快，市场较为活跃。

文韬表示，12月份，受市场需求回稳和原材料价格下降带动，企业生产活动保持上升势头。生产指数为51.4%，较上月回落0.6个百分点，连续2个月运行在50%以上。生产指数有所回落，一个重要原因是11月需求端偏弱运行，影响到12月生产端发挥。企业原材料采购相应上升，采购量指数为50.8%，较上月上升0.6个百分点，连续2个月上升。生产活动保持上升带动就业人数稳中有增，从业人员指数为49.1%，较上月上升0.2个百分点，同样连续2个月上升。

文韬指出，12月份，受原材料价格下降、市场需求回稳等积极因素影响，企业对后市的预期趋于上升，生产经营活动预期指数为54.3%，较上月上升0.5个百分点，连续2个月上升。企业的原材料储备也相应有所改善，为后期生产活动夯实基础，原材料库存指数为49.2%，较上月上升1.5个百分点，创年内最高水平。

新动能发展速度不断加快 经济结构不断改善

我国经济呈现趋稳回升迹象

文韬分析称，从趋势来看，由于一些不利因素的影响，2021年内经济增速有逐季放缓势头，一至四季度的制造业PMI季度均值分别为51.3%、51%、50%和49.9%，说明经济压力持续加大。但同时要看到，到年底时，经济已呈现趋稳回升迹象，供需两端回升，生产成本下降，就业稳中有升，企业预期改善。“中央经济工作会议释放出大量积极信号，并做了相应的决策部署，将有效引导和带动经济稳中求进发展。”

从结构来看，2021年我国产业结构不断优化，装备制造业PMI和高技术制造业PMI全年均值分别为52%和54%，都明显高于制造业PMI均值，且两大行业的生产指数和新订单指数均连续运行在较好水平，表明以装备制造业和高技术制造业为代表的新动能发展速度不断加快，在经济中的比重也不断提升，经济结构不断改善，高质量发展向好推进。

“预计2022年，在统筹推进疫情防控和经济社会发展不放松的情况下，在宏观和微观政策有机结合、各项改革稳步推进的带动下，我国经济的韧性和活力将进一步展现。”文韬表示，综合来看，2022年经济运行有利条件和积极因素增多，整体走势趋稳，下半年有望回升，全年经济增速保持在合理区间。

(责编：李楠桦、吕骞)