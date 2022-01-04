人民网北京1月4日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，2021年，国铁集团勇当先锋，深入实施复兴号品牌战略，推进复兴号系列产品开发，实现复兴号对31个省区市全覆盖。

一是充分发挥新型举国体制优势，认真总结经验，持续深化高铁自主创新，形成了涵盖时速160、250、350公里等不同速度等级，适应高原、高寒、风沙等各种运营环境的复兴号系列产品。

二是有序推进复兴号在京张、京沪、京津、成渝等高铁实现时速350公里运营，扩大了世界高铁商业化运营最高速度的适用范围，其中复兴号在京张高铁率先实现时速350公里自动驾驶功能，强化了我国高铁技术世界领跑地位；复兴号智能动车组在京张、京沪、京广、京哈、徐兰、成渝等高铁扩大体验运营，更多老百姓享受到高品质旅行生活。

三是通过技改提质、安全评估，复兴号动力集中型动车组在51条普速铁路上运行，覆盖了31个尚未通高铁的地级城市，拓展了少花钱、多办事、惠民生高质量发展的新途径。

四是组织研制复兴号高原内电双源动车组，在西藏高原拉林铁路投入运营，历史性地实现复兴号对31个省（区、市）的全覆盖。新型奥运版复兴号智能动车组在京张高铁上线运行，将为成功举办一届简约、安全、精彩的奥运盛会提供高质量运输服务。

截至2021年底，全国铁路配备复兴号系列动车组达1191组，累计安全运行13.58亿公里，运送旅客13.7亿人次。

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