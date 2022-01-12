人民网北京1月12日电 （记者栗翘楚）1月12日，中汽协发布2021年汽车工业经济运行情况，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。

在此背景下，2021年，宝马集团与中国伙伴通力协作，共同应对新冠疫情、芯片短缺等诸多挑战，在中国市场又一次创下销量新高，共交付846237辆BMW和MINI汽车，同比增长8.9%。

值得注意的是，宝马2021年新能源车型销量超48000辆，同比增长69.6%。其中，纯电动BMW iX3在首个完整销售年的销量超过21000辆。从2014年至今，宝马集团已累计在华交付近14万辆新能源汽车。预计到2030年，宝马集团将在全球累积交付约1000万辆纯电动汽车。2030年左右，MINI和劳斯莱斯品牌也将迈向全面电动化。

为快速响应中国市场需求，宝马加快电动步伐和提升客户体验。除发力新能源车型外，宝马进一步完善新能源车服务网络。在全国约600家经销商中，已有500多家经销商完成BMW i业务认证。而通过与中国企业合作，截止2021年底，BMW联网的公共充电桩达到36万根，BMW专属停车充电一体化服务也已覆盖全国5大城市的9座机场以及全国10多个热门商圈。

与此同时，在前瞻技术与强劲产品攻势下，BMW M品牌销量持续走高，较去年同期增长38.9%；MINI品牌全年交付30546辆，同比增长5.2%；而领跑豪华摩托车细分市场的BMW 摩托车全年交付14309台，同比增长21.4%。

此外，在中国“双碳”目标的背景下，宝马不仅通过推进电动化，降低汽车行驶过程中的碳排放，还设定了涵盖整个汽车生命周期的碳减排目标。据悉，到2030年，宝马集团计划将平均单车全生命周期碳排放较2019年降低40%，减排至少2亿吨。

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