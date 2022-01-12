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2021十大经济年度人物揭晓：李良彬、孙永才、李东生等上榜

2022年01月12日19:17 | 来源：人民网
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1月11日，由中国经济传媒协会主办，新浪财经、第一财经、吴晓波频道联合承办的“中国梦杯·中国经济新闻人物——2021十大经济年度人物评选”揭晓最终获奖企业家名单。

中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长宋海良；洋河股份党委书记、董事长，双沟酒业董事长张联东；中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长戴和根；赣锋锂业董事长李良彬；研祥高科技控股集团有限公司董事局主席陈志列；中国中车集团有限公司党委书记、董事长孙永才；特步集团董事局主席兼CEO丁水波；华熙生物董事长兼总经理赵燕；著名经济学家樊纲；TCL创始人、董事长李东生当选“2021中国经济年度人物”。

此外，博纳影业董事长兼总裁于冬；海致科技集团总裁、海致星图CEO杨娟；圣农发展总裁、圣农集团董事长傅芬芳；诺辉健康执行董事兼CEO朱叶青获得“2021中国经济年度人物新锐奖”。

“2021十大经济年度人物”评选主题延续往年“致敬时代驱动力”，以“创新性、颠覆性、前瞻性、成长性、新锐性”五大维度，寻找在这个转型时代下引领商业之美，产业创变，时代之潮的领导型企业家。评选经过机构（评委）推荐、大众投票、评委复评会等环节，最终评选出“2021十大经济年度人物”及“2021经济年度人物新锐奖”得主。

(责编：乔业琼、高雷)

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