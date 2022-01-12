新华社北京1月12日电（记者周圆）记者12日从民航局获悉，2022年我国民航将力争完成运输总周转量1040亿吨公里、旅客运输量5.7亿人次、货邮运输量780万吨，总体恢复至疫情前85%左右。

民航局发展计划司副司长张清在当日的新闻发布会上表示，2020年以来，国家出台多轮助企纾困政策，累计为行业降成本近200亿元，稳定了行业发展的基本盘。2022年，民航业将继续统筹疫情防控和行业恢复发展，加大纾困力度，同时鼓励民航企业调整市场策略，深耕细分市场。在疫情不出现反复波动的情况下，力争实现行业整体扭亏增盈。

张清具体介绍说，在基础设施方面，2022年民航将加大基础设施补短板力度，推进重点项目建设，力争年底颁证运输机场达256个；释放国家空管改革红利，优化空域资源供给，加快推进低空飞行服务保障体系建设；提升协同运行水平，扩大运行数据共享范围，力争运行保障容量提升一个新台阶。

春运将至，民航局运输司副司长徐青表示，为满足春运期间热点航线的客运需求，民航局引导航空公司将闲置的原国际航线运力和时刻资源转投国内航线；放宽春运期间国内航线加班考核要求，鼓励航空公司更灵活地调配运力；要求各航司密切跟踪疫情情况，做好客票退改服务工作等。

春运期间民航各部门已安排58.67万班国内定期客运航班。截至1月10日，民航局及民航各地区管理局已批复春运期间国内航线加班20297班。

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