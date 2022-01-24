人民网北京1月24日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委近日印发《“十四五”现代流通体系建设规划》（以下简称《规划》），其中提到要完善市内免税店政策，规划建设一批中国特色市内免税店。

《规划》指出，高效流通体系能够在更大范围把生产和消费联系起来，扩大交易范围，推动分工深化，提高生产效率，促进财富创造。流通体系在国民经济中发挥着基础性作用，国内循环和国际循环都离不开高效的现代流通体系。

但同时，我国流通体系现代化程度仍然不高，还存在一些短板和堵点。从市场环境看，国内统一大市场尚不健全，商品和资源要素自由流动仍面临隐性壁垒，流通规则和标准体系建设相对滞后。从商贸体系看，传统商贸亟待转型升级，农产品流通体系明显落后，外贸发展动能减弱。从交通物流看，基础设施还不完善、网络分布不均衡，货运承载能力有待提高，应急、冷链等物流服务存在薄弱环节。从金融服务和信用建设看，流通领域融资难融资贵问题尚待解决，信用信息应用水平有待提升。

具体来看，《规划》要求完善流通市场准入和公平竞争制度。加强反垄断和反不正当竞争执法。推进流通领域落实公平竞争审查实施细则，探索建立流通领域重大政策措施会审制度，强化跨区域行政执法协同配合机制。鼓励各地区、各部门建立第三方专业机构参与审查机制。加强流通领域市场竞争状况评估，分析市场结构，依法开展反垄断和反不正当竞争执法，维护市场公平竞争秩序。各地区不得要求连锁经营等流通企业在本地设立具有法人资格市场主体，不得对未设立具有法人资格市场主体的连锁经营企业在给予补贴补助等惠企政策时采取歧视做法。引导平台经济、共享经济等新业态良性发展，防止资本无序扩张。建立健全反垄断反不正当竞争合规自律机制，促进流通企业合规管理。

在促进内外贸流通一体化发展方面，《规划》要求发展外贸新业态。促进跨境贸易多元化发展，培育外贸新动能。深入推进跨境电商综合试验区建设，研究调整跨境电商零售进口商品清单范围，支持发展保税进口、企业对企业（B2B）出口等模式，鼓励跨境电商平台完善功能。引导企业优化海外仓布局，完善海外仓功能，提高商品跨境流通效率。提升市场采购贸易方式试点便利化水平，完善外汇监管等配套服务。完善市内免税店政策，规划建设一批中国特色市内免税店。

图片来源：国家发展改革委官网

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