编者的话

特色大棚里果蔬丰收，带动了致富，也振奋了精神；旧房改造兜底保障，屋里敞亮，农户心里更敞亮；直播带农货生意红火，增加了收入，也吸引了各类人才返乡创业、各展所长……脱贫攻坚取得全面胜利后的第一个春节即将来临，回望过去的一年，群众生活越来越好，乡村振兴路越走越宽，特色产业越做越大，就业机会越来越多。如今，乡村的“硬件”和“软件”同步升级，“环境美”“生活美”二者兼具，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接正稳步推进。

“新春走基层”活动中，本报记者分赴广西、吉林、山东、内蒙古、湖北等地，喜看乡村新变化，倾听乡亲新期待。

广西北流市新圩村村民李培坚——

巧种秋冬菜 应季不愁卖

本报记者 李 纵

早上6点，顶着寒风，广西北流市新圩镇新圩村村民李培坚早早地出了门，来到自家承包的秋冬菜种植基地，打理蔬菜大棚。虽是隆冬腊月，棚内却是满眼郁郁葱葱。“这批青瓜还有一个月就能收获了，这几天下雨又降温，是青瓜最容易发生病虫害的时候，得盯着点。”李培坚说。

“这一季我种了青瓜、苦瓜、丝瓜等，主要销往粤港澳大湾区，打个季节差，全部采摘出售后大概能纯收入20万元。”李培坚说，过去自家种7亩蔬菜，一年大概能收入4万元。2020年，他家加入了北流市绿沣源蔬菜种植专业合作社，承包了几十亩的秋冬菜种植，合作社提供种子和技术支持，而且包销售。

2021年，由于是刚起步，种植技术还不太精湛，李培坚家种植的秋冬菜产量没有达到预期，但纯收入还是达到了15万元。“标准化种植的秋冬菜很受市场欢迎，我得再加把劲，只要踏实肯干，不怕赚不到钱。去年，我给老房子加盖了两层新房，今年，小汽车也买上了。”李培坚脸上满是笑容。

每天6点起床，在地里忙到天黑，李培坚却不觉得辛苦。“从现在一直到正月都会很忙，过了正月就可以采摘发售了。”李培坚说，“到时候还得请村里人帮忙哩！”

据了解，北流市目前共有种植专业合作社、家庭农场1000多个，其中100多个专业合作社从事果蔬种植。李培坚所在的合作社有种植基地1550亩，辐射周边面积2400亩，2021年销售收入近1500万元。经过两年的种植经验积累，李培坚还想有更大的发展，他说：“今年还得再上规模！”

吉林敦化市帽山村村民张永久——

住进新房子 过个舒心年

本报记者 刘以晴

走进吉林省敦化市江源镇帽山村，见到71岁的张永久时，他刚刚赶集回来。老人把买来的鸡鸭等年货放进院子里的大缸，再盖上一层厚厚的雪，这就是东北的天然“冰箱”。

冰天雪地里，张永久的新房分外惹眼，橙色的墙壁配上红色的房顶，烟囱冒着阵阵白烟，呈现出一幅优美的乡村图景。走进屋里，一室一厅虽然不大，但干净整洁，窗台上的绿植，粉红鲜花开得正好。记者手里被老人塞了把瓜子，一起坐上炕头，听他讲起过往。

24年前，张永久搬进帽山村，一直住的是土坯房。黄泥糊成的外墙，随着风吹日晒逐渐剥落，房梁也渐渐老化。最难以忍受的是寒冷，老房子没有供暖设施，只能靠火炕取暖。刚睡觉时被窝里是暖和的，等炕灶里的柴火烧尽了，就会被冻醒。

去年入秋，村里考虑到张永久的老房年久失修，请来第三方机构鉴定为D级危房，符合改造条件。镇政府帮他申请了4.8万元危房改造资金，办理手续、老房拆迁、新房修建……整个过程中，村镇干部帮张永久跑前跑后，而他也暂时搬到了亲戚家借住。当年10月，张永久的新房在原址上重建完成。

问起还需要点儿啥，张永久满意地摆了摆手：“啥都不缺！你看俺家房子多敞亮啊，看着心里就敞亮。”曾经破旧的木头窗户，如今成了锃光瓦亮的塑钢窗。现在，趴在窗台上往外看成了老人最喜欢做的事。村里还为他安装了使用清洁能源的地热采暖。“以后再也不用烧炕啦，屋里从早到晚都暖和，今年肯定是个舒心年。”

山东青岛市徐官庄村村民徐敬宾——

干上公益岗 生活变了样

本报记者 李 蕊

天刚蒙蒙亮，62岁的徐敬宾戴上劳保手套，穿上保洁马甲，蹬上三轮车，朝着村广场赶去。“孩子们放寒假了，都爱来这儿打球，得把这儿先打扫干净。”车停稳，老徐从车斗里拿出竹扫帚，“沙沙”“沙沙”，从广场外圈一点点向中间扫着……

老徐是山东省青岛市西海岸新区徐官庄村村民，原是建档立卡贫困户。因为要照顾患病的妻子，他没有外出打工。除了家里的三亩地，他们也没有其他的经济来源，生活很贫困。

近年来，西海岸新区根据各村实际情况，设置了卫生保洁、公路养护、林木管护等扶贫公益岗位。徐敬宾是个勤快人，家里的小院子总是收拾得干干净净。2017年，村里帮他申请了公益岗位，让他发挥“特长”，当上了保洁员，每月能领800元岗位补贴。

空闲时间，徐敬宾还靠着瓦工手艺，去四邻八村做些零工。近几年，在村里的帮助下，徐敬宾脱了贫，攒下一笔钱，种起了茶树，去年把第一茬新叶卖给村里合作社，又赚了3000多元。

“现在学会了发短视频，晒晒俺的新生活。” 徐敬宾拿出手机，笑呵呵地说，“你看，去年6月到现在，发了20多条，都快有800个赞啦！” 他想着，今年再多种一些茶树，“等生活条件再好点儿，我就把保洁员的公益岗位让出去，让给比我更需要的人。”

西海岸新区人社局党组书记、局长曲波介绍，截至去年底，西海岸新区已累计开设农村扶贫公益岗位472个，发放岗位补贴957万元，“未来还要继续精准开设公益岗位，提高增收的稳定性和长效性，充分发挥兜底保障作用。”

内蒙古兴安盟平安村村民齐晓景——

直播带农货 富了一方人

本报记者 丁志军

“我要10套农家味的大礼包。”“我们单位订65套！”……新年将至，在过去的集中连片贫困地区内蒙古兴安盟，科尔沁镇平安村村民齐晓景正在网上卖农货，生意越来越火。如今的她，已是镇上乡土人才孵化中心的负责人了。

“我们把黏豆包、小笨鸡、冻豆腐、粉条等重新包装组合，推出农家味道特色礼包，通过电商平台销售。”齐晓景告诉记者，“这个礼包的创意是我和村里的姐妹们一起想出来的。别小看这些农家味产品，老受欢迎了。这几年冬天，姐妹们每人都能赚1万元左右，可开心了。”

齐晓景曾是一名来自农村的贫困大学生，毕业后，她选择回到农村发展。2014年，她创办了“展翼种植专业合作社”，主要从事草莓、甜瓜的种植和采摘，并开始尝试线上经营、直播带货等，从此生意越做越红火。

“这几天快忙不过来了。”齐晓景说，“我们村离乌兰浩特市才十几公里，市民啥时候吃，我们就啥时候送，产品新鲜又放心，需求量可不小。”

“现在，沈阳、大连等地的客户也越来越多了。我们的产品也越来越丰富，有100多个品种了。”齐晓景介绍，以前，向外地市场推广成本比较高，产品也不好保鲜，现在建立了自己的送货渠道，解决了难题。

去年年底，齐晓景又萌生了新的想法：她想成立一个番茄公社，把它打造成休闲农业与研学劳动实践相结合的乡村旅游目的地，既带动更多村民致富增收，也能吸引更多人才回乡发展。“今年6月就建成，”齐晓景高兴地说，“到时候您一定再来参观啊！”

湖北咸宁市尺冲村村民王值军——

扎根村小学 呵护山里娃

本报记者 范昊天

“王老师来了，快坐快坐，还没吃早饭吧？我给您煮碗面。”一大早，小学生沈舒翔的奶奶正要出门起网捕鱼，迎面碰到来家访的王值军，忙招呼他进屋坐。“不麻烦了。今天过来，主要是想提醒寒假安全事项，也看看舒翔的学习情况……”

45岁的王值军是湖北省咸宁市崇阳县青山镇尺冲小学的一名教师，沈舒翔父母在外务工，王值军每年都会家访几次，辅导沈舒翔的功课，还给他买衣服和文具。

1995年，王值军从中等师范学校毕业后，成为一名乡村教师。20多年来，他既当老师，又当保育员、摆渡人，全身心照顾村里的孩子们。

这些年来，王值军亲历了尺冲小学的变化。学校位于一面傍山、三面环水的小岛上，过去，孩子们上学，有的要翻山头，有的要划船。如今，公路修到学校门口，周边又修了三座桥。学校教学楼从土坯房变为两层楼房，增加了多功能教室，添置了电子设备，新建了食堂和抽水式厕所……通过县里的“联校网教”系统，孩子们还可以听城里学校老师的远程授课。

据崇阳县教育局副局长王秀丽介绍，2014年以来，崇阳县持续投入3.09亿元，推进农村学校办学条件提升；近两年共招录义务教育教师283名、幼儿教师60名，全部安排到农村学校和幼儿园任教。

“过去村里人都想把孩子送到外面上学，现在我们这儿生源也回流了。”王值军笑着说。去年，学校来了两名大学毕业生。25岁的廖崇峰曾是王值军的学生，大学毕业后，他主动接过了老师的接力棒……

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数据来源：本报及新华社报道

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 06 版）

(责编：李楠桦、初梓瑞)