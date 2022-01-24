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工信部：去年1-11月规上中小企业利润同比增长28.2%

2022年01月24日10:58 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （申佳平）“过去一年，中小企业经受住了原材料价格高企、订单不足、疫情汛情等复杂严峻形势考验，保持稳定恢复增长态势。”今日，在工业和信息化部举行的发布会上，工业和信息化部副部长徐晓兰介绍，2021年1-11 月，规模以上中小工业企业营业收入、利润总额同比分别增长20.7%、28.2%；两年平均分别增长9.8%、17.1%，进一步体现了中小企业的韧性和活力。

徐晓兰同时指出，从目前来看，规上中小企业去年表现亮眼，但规下中小企业，特别是服务业小微企业受疫情影响严重。工业和信息化部去年出台了一系列惠企政策。针对今年发展中的新困难、新问题，要更加精准出台一系列政策，坚持稳中求进总基调，着力推动中小企业平稳健康发展。

一是加大纾困帮扶力度。加强督查和评估，推动各地落实好现有惠企政策。强化中小企业运行监测，及时推动出台中小企业新的针对性政策。健全融资促进体系，进一步加强对中小企业信贷支持。继续深入开展“中小企业服务月”活动，为中小企业办实事解难事。

二是强化优质企业培育。新培育3000家左右“小巨人”企业，财政再支持500家以上重点“小巨人”企业，进一步引导广大中小企业走“专精特新”发展道路。制定推动大中小企业融通发展的政策措施，培育一批特色产业集群。深入实施中小企业数字化赋能专项行动，促进中小企业数字化网络化和智能化转型。

三是推动“一纵一横”强链补链固链稳链。将纵向联合各省，实施中小企业强链补链固链稳链行动，加强优质中小企业对产业链供应链的支撑；横向联合领导小组21家成员单位，推动出台更多面向服务业中小企业的普惠性支持政策，助力服务业中小企业平稳发展。

四是促进扩大内需。通过适度超前建设基础设施，如5G、大数据中心等，推动“十四五”规划102项重大工程项目落地实施、积极扩大制造业有效投资，进一步促进社会投资。以重大投资项目为牵引，为广大中小企业创造出更大的市场需求和发展空间。

(责编：申佳平、高雷)

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