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工信部：将着力排除限制中小企业公平参与市场竞争的垄断行为

2022年01月24日14:05 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （申佳平）在工业和信息化部今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部中小企业发展促进中心主任单立坡指出，2021年中小企业发展环境进一步优化，对中小企业提供的服务质量进一步提升。下一步工业和信息化部还将着力在四个方面推动优化环境和提升服务。

一是将着力围绕“激发企业活力”推进行政审批改革。继续严控新设行政许可，推动事前审批转为事中事后监管，深化“证照分离”改革，广泛推行承诺制，提升企业注销便利度，帮助市场主体进得来、干得好、退得出。

二是将着力围绕“维护公平竞争”优化完善市场环境。落实《反垄断法》和《反不正当竞争法》，着力预防和制止排除限制中小企业公平参与市场竞争的垄断行为，保障中小企业的平等市场待遇。

三是将着力围绕“市场、资金、人才”加大服务供给。积极培育扩大消费需求，更好服务中小企业“扩市场”。推动金融科技创新，完善融资服务体系，更好服务中小企业“获资金”。加强校企协同、产教融合，推动企业研发和培训环节前移，更好服务中小企业“招人才”。

四是将着力围绕“普惠、精准”提升服务便利性和企业获得感。促进信息服务平台协同共享，推动优惠政策信息、服务信息与中小企业智能精准匹配，使优惠政策精准直达滴灌中小企业。建立服务质量评价体系，强化对服务机构的激励作用，使广大中小企业能够获得更便捷、更低成本的优质服务，增强企业的获得感和满意度。

(责编：申佳平、高雷)

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