人民网北京1月24日电 （记者栗翘楚）2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，标志着全球最大的自由贸易区顺利启航，如何推进RCEP区域发展与合作受到各方高度关注。在这一背景下，1月23日，由中共海南省委宣传部、中国日报社、中国（海南）改革发展研究院、中国特色自由贸易港研究院主办的RCEP区域发展媒体智库圆桌论坛以线上线下相结合的方式在海口召开。来自中国、韩国、新加坡、越南、马来西亚、柬埔寨等国家的80余位智库和媒体的专家学者围绕“RCEP生效：展望区域合作与发展新前景”的主题深入讨论交流，建言献策。

全国政协常委、中国日报社总编辑周树春在开幕式致辞中指出，RCEP在全球面临疫情挑战、经济全球化逆流的“时代之变”中艰难达成并正式生效，不仅有利于推动世界经济复苏，也将为推动经济全球化发挥自由贸易的驱动和引领作用。RCEP的生效实施向世界经济注入亚太力量。区域统一大市场的运转将释放区域内巨大的贸易增长潜力，必将有力推动地区实现更高质量、更深层次的区域经济一体化。RCEP的生效实施有力证明真正的多边主义和自由贸易是历史大势。“拆墙”而不是“筑墙”才是历史大势，坚定维护多边贸易体制才符合世界人民的利益。RCEP的生效实施昭示着互利合作、开放共赢的未来。

中国（海南）改革发展研究院院长、中国特色自由贸易港研究院院长迟福林以“合力建设全球最大自由贸易区”为题发表致辞演讲。他指出，要发挥RCEP政策效应，构建安全稳定的产业链供应链。比如，释放“关税减让”政策效应，释放“原产地累积规则”政策效应，释放“服务贸易与投资自由化便利化”政策效应，优化区域内产业链供应链。要发挥RCEP规则整合效应，推动形成区域一体化大市场。推动区域内市场对接，推进农产品、服务业、数字经济等重点领域的共同市场建设，发挥中国市场对区域一体化市场的促进作用。要坚持开放的区域发展理念，务实推动RCEP自由贸易进程。加快RCEP内部双边多边自贸进程，启动中国-东盟自贸区3.0建设，坚持开放性推动RCEP扩容。他建议，设立RCEP合作秘书处，建立RCEP官员能力建设中心，加强RCEP媒体及人文交流，建立RCEP区域合作的智库联盟或智库论坛，务实推进合作。

开幕式后，与会专家围绕“RCEP生效：区域经济一体化与疫后经济复苏增长”进行讨论交流。

中国公共外交协会会长吴海龙指出，RCEP的生效是区域国家共谋合作的胜利，是自由贸易的胜利,是多边主义的胜利。在困难和挑战中寻求新的机遇，在不确定中寻求稳定，需要RCEP成员国的务实行动。要坚定不移地高举区域合作的大旗，坚持区域合作的正确方向；旗帜鲜明地反对单边主义和保护主义，持之以恒地提升区域贸易投资自由化和便利化的水平，不断朝着区域经济一体化的方向迈进；用好用足RCEP生效后的机会；大力促进RCEP区域数字经济的发展；加快区域绿色经济转型；加强包括媒体和智库在内的交流互鉴。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席、前交通部长翁诗杰表示，随着RCEP生效，区域的经济发展迎来新的机遇，其中对全区域可持续发展的需求正在增长，绿色经济、蓝色经济成为各国关注的焦点。这就需要充分利用海南在区域绿色发展方面的重要作用。一方面，海南和东南亚发展中经济体在绿色经济和蓝色经济领域具有互补性。另一方面，依托海南自由贸易港，海南推动南向合作恰逢其时，重要途径之一是深化海南-东盟在绿色经济、蓝色经济等可持续发展领域的合作。

中国国际经济交流中心副理事长王一鸣认为，随着中国市场规模扩大和吸纳本地出口产品份额提高，与美欧市场呈现此长彼消的趋势，预示着中国市场成长性和开放度提高，将对区域内贸易发展发挥更大作用。中国正在进一步拓展内需市场，扩大消费和进口，将为各成员国扩大对中国的出口、推动RCEP区域经贸合作创造条件。中国将推动更高水平对外开放，有序扩大金融、医疗、养老等服务业对外开放，深化境内外资本市场互联互通。中国正在建设西部陆海新通道，打造与东南亚经贸合作的大通道。中国将以RCEP生效为契机，与成员国探索建立开放包容共享的区域经济一体化合作机制，共享发展机遇和发展成果，构建区域利益共同体。

新加坡国立大学东亚研究所所长郝福满指出，RCEP进一步提高了区域合作的深度和广度，各成员国都将获益。他认为，RCEP有非常好的基础来推动经济全球化，避免“逆全球化”。RCEP对区域共同应对气候变化非常重要。RCEP成员国之间的贸易争端和冲突可以在RCEP框架下得到解决，使争端和冲突的影响降到最低程度。

韩国中央大学国际关系研究生院特聘教授安忠荣指出，在贸易保护主义和供应链受阻的背景下，RCEP得以签署并生效，各国应最大程度用好RCEP。要利用原产地累积规则，尽快增强区域供应链的韧性，以减少地区贸易成本。RCEP经济体应尽快制定一个透明的数字贸易协定。RCEP应与现在已经生效的全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）融合。此外，还应强化各成员国的相互信任，确保地区和平繁荣。

中国国际问题研究院前院长、太平洋经济合作理事会前双主席苏格认为，RCEP全面推进经济合作，要先谋于局，从“两个大局”的角度来审视RCEP。RCEP的机制和制度设计有望为疫后区域经济复苏注入全面推进作用，要把握全球经济发展的方向，着眼后疫情时代并下好先手棋，全面推进亚太区域合作。

亚洲新闻联盟秘书长帕纳?简沃热认为，RCEP是全球一体化的一部分，要为区域和平繁荣作出贡献。各方可以着眼于确保所有地区没有被落下、提升互信、更大发挥RCEP成员国的智库作用等三个方面，更好地讨论今后的发展方向。

中国社会科学院学部委员、山东大学讲席教授张蕴岭指出，在各方乐见RCEP积极效应的背景下，要着力提高RCEP的利用率；在关注降低关税效应的同时，充分重视RCEP的规则效应和通货膨胀、疫情影响等非关税影响。要重点考虑利用RCEP来提高东亚自身的消费能力，尽快落实RCEP负面清单，并以“合作性竞争”推动未来经济关系发展。

本次研讨会还围绕“RCEP与区域经济一体化”“促进RCEP区域人文交流中的媒体智库合作方案与行动”进行深入交流。

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