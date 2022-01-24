人民网北京1月24日电 （记者栗翘楚）1月23日，由中共海南省委宣传部、中国日报社、中国（海南）改革发展研究院、中国特色自由贸易港研究院主办的RCEP区域发展媒体智库圆桌论坛以线上线下相结合的方式在海口召开。中国国际经济交流中心副理事长王一鸣在主题演讲环节表示，在百年变局和世纪疫情相互叠加，全球产业链供应链紊乱、大宗商品价格持续上涨、能源供应紧张等风险相互交织，世界经济复苏进程不确定性增大的背景下，RCEP启动无疑是推动经济全球化和区域经济一体化的标志性事件。

王一鸣表示，RCEP是目前世界上规模最大的自由贸易区，既能满足区域内发达经济体高标准规则的要求，又能满足发展中经济体开放包容共享的发展要求，并推动区域经济一体化向纵深发展，将为成员国经济发展创造重大发展机遇。他表示，RCEP的实施将在以下三个方面发挥作用：

一是RCEP将深化区域经贸合作。协议生效后，90%以上的货物贸易将实现零关税，贸易投资自由化便利化水平大幅提高，区域综合物流和供应链互联互通有效改善，各国之间商流、物流、资金流、信息流更加通畅，产业结构互补性明显增强，经济联系更加紧密，将形成一个更加开放更具发展潜力的大市场，推动区域经济一体化迈上新台阶。

二是RCEP将深化产业链供应链合作。在全球经济重心东移和产业链供应链呈现区域化、近岸化发展趋势的背景下，RCEP的累积原产地规则，将鼓励企业更多使用区域内原产产品，促进生产要素在区域内自由流动，有利于深化区域产业链分工和合作，降低企业生产成本，提高产品竞争力，增强供应链弹性和韧性，形成多方共赢的局面。

三是RCEP将激发服务贸易发展活力。RCEP成员国总体上均承诺开放超过100个服务贸易部门，涵盖金融、电信、交通、旅游、研发等，区域内服务贸易发展将迎来新浪潮。数字技术、电子商务等领域深化合作，将为区域内跨境电商、数字贸易发展开辟更大空间；研发、设计、资讯、专业服务等生产性服务加快开放，将为数字经济、医药健康、新能源等领域产业合作注入新动能。

“应该看到，在过去一个时期，RCEP成员国多实行出口导向战略，加工贸易迅猛发展，形成了以日本、韩国、中国、东南亚国家梯次从高端到低端的产业链，但本地最终消费市场规模较为有限，因而多以美国和欧洲为主要出口市场。”王一鸣表示，随着中国经济快速发展和市场规模不断扩大，该格局正在发生改变，近年来以中国为最终消费市场的区域产业链迅速扩展。麦肯锡全球研究院的报告指出，“世界对中国经济的依存度相对有所上升，中国对世界经济的依存度则相对降低”。随着中国市场规模扩大和吸纳本地出口产品份额提高，与美欧市场呈现此长彼消的趋势，预示着中国市场成长性和开放度提高，将对区域内贸易发展发挥更大作用。

王一鸣认为，中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，进一步拓展内需市场，扩大消费和进口，将为各成员国扩大对中国的出口、推动RCEP区域经贸合作创造条件。2021年，中国货物进出口总额超过6万亿美元，按人民币计价，中国货物贸易进出口同比增长21.4%，其中与东盟的贸易同比增长19.7%，东盟已成为中国第一大贸易伙伴，占中国外贸总值14.5%。中国对RCEP其他14个成员国货物贸易增长18.1%，占中国外贸总值的30.9%。

此外，中国将推动更高水平对外开放，有序扩大金融、医疗、养老等服务业对外开放，深化境内外资本市场互联互通。中国承诺RCEP协议生效6年后，服务贸易转为负面清单，这将拓展与成员国服务贸易的合作空间。同时，中国正在推动制度型开放，实现规则、规制、管理、标准与国际高标准规则对接。

“中国正在建设西部陆海新通道，打造与东南亚经贸合作的大通道，海南自贸港、北部湾港将形成面向东南亚的组合港群，成为中国与东南亚双向经贸往来的枢纽。可以预期，海南自贸港在RCEP区域合作中的作用将进一步凸显。总之，中国将以RCEP生效为契机，与成员国探索建立开放包容共享的区域经济一体化合作机制，共享发展机遇和发展成果。”王一鸣说。

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