人民网北京1月24日电 （记者栗翘楚）1月23日，由中共海南省委宣传部、中国日报社、中国（海南）改革发展研究院、中国特色自由贸易港研究院主办的RCEP区域发展媒体智库圆桌论坛以线上线下相结合的方式在海口召开。中国（海南）改革发展研究院院长、中国特色自由贸易港研究院院长迟福林在致辞环节表示，与其他自贸协定相比，RCEP有其自身的突出特点：开放性、包容性、渐进性。RCEP的生效，不仅为区域经济一体化注入新动力，也将为推动全球自由贸易进程作出新贡献。

迟福林表示，要从以下三个方面发挥RCEP政策效应，构建安全稳定的产业链供应链：

一是要释放“关税减让”政策效应，增强区域产业链供应链的弹性和韧性。RCEP生效后，区域内90%的货物贸易最终实现零关税，由此将大幅降低区域内贸易成本与产品价格，这需要RCEP成员国共同努力，把放大“关税减让”的政策效应作为早期收获的重点；

二是要释放“原产地累积规则”政策效应，推动区域内产业链供链的多元化布局，使用区域累积原则的原产地规则是RCEP的重大成果，有利于激励企业采购区域内产品，推动形成密切、稳定和有竞争力的区域产业链分工合作体系。从发展需求看，要协调推动并尽快完成RCEP原产地章节相关条款的审议，推进“原产地累积”向“完全累积”的过渡，使企业依托各成员国资源禀赋与市场优势，灵活调整产业链供应链布局。同时，共同推动原产地认定程序简化，逐步实现区域内海关信息共享基础上的信用通关管理。

三是要释放“服务贸易与投资自由化便利化”政策效应，推动区域内产业链供应链的延伸。未来几年，仍需要推动相关成员国实现服务贸易由正面清单向负面清单的过渡，实现服务贸易与投资负面清单一体化管理；推动实现日韩的研发技术及生产性服务、中国制造、东盟组装等的深度融合，推动区域内加工制造向高附加值环节延伸，整体提升东亚在全球价值链中的分工地位。

在发挥RCEP规则整合效应方面，迟福林表示，要从以下三个方面推动形成区域一体化大市场：

一是以RCEP为重要平台推动区域内市场的对接。目前，RCEP内部相互投资占其全部对外投资的比重为30%，内部贸易额占其对外贸易额的40%。为形成区域一体化大市场，需要协调推进各成员国强化在平等准入、公平竞争、产权保护、监管透明度等方面的立法与公平执法，推动实现区域内市场监管与海关部门信息共享、多边互认。

二是推进农产品、服务业、数字经济等重点领域的共同市场建设。第一，要依托RCEP农业开放政策及快速通关机制，支持企业开展农业投资、种植和加工合作，共建RCEP农产品大市场。第二，推动旅游、医疗健康、文化娱乐等区域内有发展基础、需求比较大的生活性服务业合作，共建RCEP服务型消费大市场。第三，在RCEP电子商务规则框架下，推动共建跨境“数字自由贸易园区”“数字经济合作园区”等，推动数据、数字技术、数字服务等便利流动，共同开拓区域内数字经济大市场。

三是发挥中国市场对区域一体化市场的促进作用。如未来5年，中国将从东盟进口1500亿美元农产品。这不仅将给RCEP成员国带来重大市场利好，也将促进RCEP区域一体化大市场的建设进程。海南地处RCEP中心位置，建设海南自由贸易港，努力打造世界最高水平开放形态的政策与制度体系，有望成为RCEP成员国分享中国消费大市场的重要枢纽和交汇点。

在坚持开放的区域发展理念，务实推动RCEP自由贸易进程方面，迟福林表示，一是要加快RCEP内部双边多边自贸进程，以RCEP为基础争取实现中日韩自贸区谈判的重大突破，形成以“小多边”引领“大多边”、“大多边”促进“小多边”的RCEP新格局；二是要启动中国-东盟自贸区3.0建设，以《中国-东盟战略伙伴关系2030年愿景》为导向，尽快启动中国-东盟自贸区3.0版的可行性研究，在进一步拓展“零关税”商品覆盖范围的基础上，实现服务贸易、数字贸易自由化便利化的重要突破，并将其作为落实中国东盟战略伙伴关系的重要举措。

建设好全球最大的自由贸易区，需要RCEP成员国发挥合力、务实推进。对此迟福林倡议，设立RCEP合作秘书处，建立RCEP官员能力建设中心，加强RCEP媒体及人文交流，构建官民并举、多方参与的人文交流机制，以及建立RCEP区域合作的智库联盟或智库论坛。

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