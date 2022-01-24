生态环境部新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京1月24日电 （记者余璐）24日，生态环境部召开2022年首场例行新闻发布会，生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波表示，2021年，全国水质优良水体比例为84.9%，顺利完成年度目标任务，水生态环境质量保持了持续改善的势头，“十四五”水生态环境保护工作取得良好开局。

张波介绍道，生态环境部深入打好长江保护修复攻坚战，持续紧盯突出问题整改，截至2021年底，长江经济带生态环境警示片披露的484个问题，已整改完成437个。加强自然保护地生态环境监管，长江经济带11省市自然保护区发现整改问题点位2654个，已完成整改2374个。开展尾矿库污染治理“回头看”，初步排查发现2100多个环境问题，正在推动边排查边整改。开展长江经济带工业园区污水处理设施整治专项行动，1064家工业园区全部建成污水集中处理设施，累计建成6.62万公里污水管网。

“深入打好城市黑臭水体治理攻坚战，295个地级及以上城市（不含州、盟）黑臭水体基本消除，人居环境明显改善，进一步提升了人民群众获得感、幸福感、安全感。将12000多座污水集中处理设施纳入环境监管，城市生活污水集中收集效能明显提升。同时，不断强化饮用水水源保护，累计划定乡镇级集中式饮用水水源保护区19132个，进一步巩固提升县级以上城市集中式饮用水水源地规范化建设水平，确保群众饮水安全。”张波说。

记者从会上了解到，2021年长江流域水质优良的国控断面比例为97.1%，同比增加1.2个百分点，长江干流已连续两年保持全线达到II类水质。黄河的水质也得到了显著改善，黄河干流全线达到了III类水质，有90%以上的断面是达到了II类以上水质。

“尽管水生态环境保护取得了显著的成效，但是工作不平衡、不协调的问题依然突出。少数地区消除劣V类断面难度很大，部分区域城乡面源污染严重，部分重点湖泊蓝藻水华多发频发，生态系统严重失衡等问题亟待解决。”张波说。

对此，张波表示，下一步生态环境部将坚持稳中求进，坚持系统治理，坚持精准、科学、依法治污，以深入打好污染防治攻坚战，推进落实“十四五”重点流域水生态保护规划为主线。不断提升水生态环境治理体系和治理能力现代化水平，持续改善水生态环境质量。

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