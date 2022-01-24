人民网北京1月24日电 （申佳平）在工业和信息化部24日举行的新闻发布会上，国家中小企业发展基金有限公司董事长马向晖透露，国家中小企业发展基金第三批子基金正在设立中，预计今年上半年将完成设立，设立规模约200亿元。

马向晖介绍，截至2021年底，国家中小企业发展基金组织实施了三批子基金管理机构的公开遴选，顺利完成第一、第二批共16支子基金的设立，第三批子基金设立也正在加紧推进。加上公司成立前设立的4支子基金，目前子基金总数已达20支，累计规模近600亿元，中央财政资金通过两级放大带动了8倍以上的社会资本共同开展对优质中小企业的股权投资。

截至去年底，子基金累计完成投资项目687个，投资金额约245亿元，其中：初创期成长型中小企业520个，占比76%，投资金额约168亿元。投资项目覆盖工业、农业、科技等各行业领域，其中围绕新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源新材料等重点领域的投资金额占比达80%以上。

目前第三批子基金正在设立中，预计今年上半年将完成设立，设立规模约200亿元。按照计划，为加快投资进度，今年将要开展第四批和第五批子基金管理机构的公开遴选，待第四批完成设立后，基金总规模就能达到1000亿元。

马向晖指出，不仅如此，国家中小企业发展基金成立以来，先后与上交所、深交所、北交所签署了全面战略合作框架协议，共同构建了优质中小企业挂牌上市培育机制、综合融资服务机制，在信息共享、政策宣讲和上市培育方面为投资的优质中小企业上市建立便捷畅通的渠道。

中小企业数量巨大，分布广泛，天然存在规模小、抗风险能力差、发展不确定性强等特点，“投早投小投创新”意味着投资相对风险大、回报期长。但马向晖表示，以创业投资或股权投资为代表的风险投资并不是放大风险做投资，而是控制风险做投资。优秀专业的机构对任何一笔投资都是基于对行业的系统研究、对企业的深度尽调、对风险的充分识别和对价值的客观判断。

“这不仅能解决企业发展中的多轮次资金需求，还能通过投后管理为企业的规范治理、良性发展提供实实在在的帮助。”马向晖说。

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