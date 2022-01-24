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工信部：将约谈化解拖欠中小企业账款进度缓慢的地方和部门

2022年01月24日14:34 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （申佳平）在工业和信息化部1月24日举行的新闻发布会上，工业和信息化部中小企业局局长梁志峰表示，将在各地选配精干力量成立工作专班，专门负责拖欠中小企业账款问题排查、推动化解等工作。对工作进度缓慢的地方和部门进行约谈和挂牌督办。

梁志峰表示，去年以来，受国内外复杂经济形势影响，部分机关、事业单位和大型企业不同程度存在拖欠中小企业款项问题，加剧了中小企业的困难。工业和信息化部会同有关部门加大对《保障中小企业款项支付条例》落实力度，推动各有关主体严格落实条例规定，健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制。

自2018年11月以来，工业和信息化部牵头组织开展清欠专项行动，截至2020年底已累计推动清偿民营企业中小企业账款超过8500亿元，台账内无分歧欠款基本实现应清尽清。2021年，工业和信息化部违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台累计受理投诉事项近1.8万笔。

梁志峰指出，下一步，工业和信息化部将会同有关部门，重点做好以下工作：

一是压实地方属地和部门监管责任。督促各地区、各部门统筹协调研究解决本地区、本领域拖欠中小企业账款问题，做到台账内无分歧欠款应清尽清，分歧欠款要加大协调力度，推动协商解决或通过法律途径解决。各地选配精干力量成立工作专班，专门负责拖欠中小企业账款问题排查、推动化解等工作。对工作进度缓慢的地方和部门进行约谈和挂牌督办。

二是健全长效机制。推动落实《保障中小企业款项支付条例》，加强与《政府投资条例》《优化营商环境条例》协同，细化完善配套举措，形成治理合力。推动加强对大型企业拖欠中小企业款项信息的披露监管，加强源头治理，不断健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制。

三是加强监督和约束惩戒。依法对机关、事业单位、国有企业拖欠行为监督问责；对不履行及时支付中小企业款项支付义务，情节严重的，依法依规实施失信惩戒。发挥媒体舆论监督作用，加强正面引导，对恶意拖欠典型案例予以曝光。

四是加强对中小企业服务。组织各地加强对《保障中小企业款项支付条例》等法律法规宣传解读和培训，加强法律援助和咨询服务，增强中小企业防范风险和依法维权意识。进一步发挥司法执行在营造公平竞争、诚信经营的市场环境，保护中小企业合法权益中的重要作用。

(责编：申佳平、高雷)

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