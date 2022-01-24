据中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电）消息，2021年12月，中国核电满足WANO综合指数计算条件的22台机组中，有19台机组WANO综合指数达到满分100，综合指数平均值达到99.51，创历史新高。

19台WANO综合指数满分机组分别是：秦山第二核电厂1、2、3、4号机组，秦山第三核电厂1、2号机组，方家山核电厂1号机组，田湾核电厂1、2、3、4号机组，福清核电厂1、2、3、4号机组，昌江核电厂1、2号机组，三门核电厂1、2号机组。

WANO指标是全球核电行业通用的指标体系，包含14个单项指标和一个综合指数。它用量化的方式表征核电厂在核安全、发电管理、维修优化、设备可靠性和工业安全等方面的综合业绩。

中国核电相关负责人表示，安全是核工业的生命线。中国核电始终坚持贯彻“安全第一、质量第一”的方针和追求卓越的工作态度，将核安全置于最优先的地位。公司党委专题研究部署、总经理部狠抓落实，提出安全可靠运行的明确目标，并将目标细化分解，建立并持续优化安全生产综合指标，狠抓安全质量环保体系高效运作，通过一体化推进核安全文化建设、设备可靠性管理、群厂经验反馈、大修优化、人员绩效提升等各项管理活动，持续提高机组安全运行业绩。

(责编：曹淼、李源)