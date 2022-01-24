人民网北京1月24日电 （记者乔雪峰）近日，交通运输部印发《绿色交通“十四五”发展规划》（以下简称《规划》），《规划》提出，到2025年，交通运输领域绿色低碳生产方式初步形成，基本实现基础设施环境友好、运输装备清洁低碳、运输组织集约高效，重点领域取得突破性进展，绿色发展水平总体适应交通强国建设阶段性要求。

“十四五”时期，我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型，实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。

交通运输部相关负责人表示，我国交通运输进入加快建设交通强国、推动交通运输高质量发展的新阶段，服务国家碳达峰碳中和目标，深入打好污染防治攻坚战，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，采取更加强有力的措施，大幅提升交通运输绿色发展水平，不断降低二氧化碳排放强度、削减主要污染物排放总量，加快形成绿色低碳运输方式。

《规划》还提出了绿色交通“十四五”发展的具体目标，包括：生态保护取得显著成效，交通基础设施与生态环境协调发展水平进一步提升，全生命周期资源消耗水平有效降低；营运车辆及船舶能耗和碳排放强度进一步下降，新能源和清洁能源应用比例显著提升；交通运输污染防治取得新成效，营运车船污染物排放强度不断降低，排放总量进一步下降；客货运输结构更趋合理，运输组织效率进一步提升，绿色出行体系初步形成；绿色交通推进手段进一步丰富，行业绿色发展法规制度标准体系逐步完善，科技支撑能力进一步提高，绿色交通监管能力明显提升。

《规划》提出了七项主要任务，一是优化空间布局，建设绿色交通基础设施。强化国土空间规划对交通基础设施规划建设的指导约束作用，推动形成与生态保护红线相协调、与资源环境承载力相适应的综合立体交通网。因地制宜推进新开工的高速公路全面落实绿色公路建设要求，鼓励普通国省干线公路按照绿色公路要求建设，引导有条件的农村公路参照绿色公路要求协同推进“四好农村路”建设。

二是优化交通运输结构，提升综合运输能效。加快推进港口集疏运铁路、物流园区及大型工矿企业铁路专用线建设，推动大宗货物及中长距离货物运输“公转铁”“公转水”。深入推进多式联运发展，推进综合货运枢纽建设，推动铁水、公铁、公水、空陆等联运发展。因地制宜构建以城市轨道交通和快速公交为骨干、常规公交为主体的公共交通出行体系，强化“轨道+公交+慢行”网络融合发展。

三是推广应用新能源，构建低碳交通运输体系。加快推进城市公交、出租、物流配送等领域新能源汽车推广应用，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新的公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。鼓励开展氢燃料电池汽车试点应用。加快现有营运船舶受电设施改造，不断提高受电设施安装比例。有序推进现有码头岸电设施改造，主要港口的五类专业化泊位，以及长江干线、西江航运干线2000吨级以上码头（油气化工码头除外）岸电覆盖率进一步提高。

四是坚持标本兼治，推进交通污染深度治理。严格落实船舶大气污染物排放控制区各项要求，会同相关部门保障船用低硫燃油供应，降低船舶硫氧化物、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物等排放，适时评估排放控制区实施效果。推进船舶大气污染物监测监管试验区建设，加强船舶污染设施设备配备及使用情况监督检查。深入推进在用车辆污染治理。加快建立超标排放汽车闭环管理联防联控机制，强化在用汽车排放检验与维修治理。研究完善道路运输车辆燃料消耗量限值准入制度。

五是坚持创新驱动，强化绿色交通科技支撑。构建市场导向的绿色技术创新体系，支持新能源运输装备和设施设备、氢燃料动力车辆及船舶、LNG和生物质燃料船舶等应用研究。修订绿色交通标准体系，加强新技术、新设备、新材料、新工艺等方面标准的有效供给。

六是健全推进机制，完善绿色交通监管体系。健全完善交通运输部碳达峰碳中和工作组织领导体系，强化部门协同联动。制定交通运输绿色低碳发展行动方案等政策文件。完善绿色交通统计体系，推进公路、水运、城市客运等能耗、碳排放及污染物排放数据采集。

七是完善合作机制，深化国际交流与合作。深度参与国际海运温室气体减排谈判，主动研提中国方案，加强船舶低碳技术国际合作，引导国际规则与国内发展目标对接，推动形成公正、合理的国际制度安排。依托联合国全球可持续交通大会等，宣传中国绿色交通发展理念，推动全球生态环境治理体系建设。推动中国绿色交通标准国际化。

(责编：王连香、高雷)