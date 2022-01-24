人民网北京1月24日电 （记者许维娜）信用体系建设对于降低交易成本，提升流通效率具有重要支撑作用。24日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会，国家发展改革委经济贸易司副司长张国华在会上介绍加快信用体系建设、营造诚实守信的市场环境，是塑造市场化法治化国际化营商环境的内在要求，也是降低交易成本、提升流通效率的重要举措。

张国华表示，目前，我国社会信用体系建设取得重要进展。

一方面，涉企信用信息归集共享机制日趋完善。统一社会信用代码制度全面实施，总赋码数超过1.5亿条。全国信用信息共享平台联通46个部门和所有省（区、市），“信用中国”网站日点击量超过2亿次。国家企业信用信息公示系统、金融信用信息基础数据库等平台，在归集共享信用信息方面也发挥了重要作用。

另一方面，以信用为基础的新型监管机制加快形成。信用承诺和告知承诺制广泛应用，截至目前，全国范围内37项涉企经营许可实行告知承诺制。交通运输、科技、工业和信息化等10多个部门在办理审批服务事项时实施信用承诺制，办理时间大幅缩短。信用分级分类监管深入推进，推动交通运输、水利、海关、税务、市场监管等部门建立行业信用评价指标和评价体系，实现对守信者“无事不扰”，对失信者“利剑高悬”，大大提高了监管针对性和有效性。

下一步还将开展哪些工作，提高流通领域信用保障水平。张国华表示，国家发展改革委将聚焦解决“市场诚信不足、合同纠纷多、拖欠货款常有发生”等问题，采取两方面措施，强化信用体系建设对现代流通体系的支撑作用。

一是进一步健全以信用为基础的新型监管机制。支持流通协会商会建立健全行业信用承诺制度，将信用承诺书及履约状况纳入市场主体信用记录。实施信用风险分类监管，将各类信用评价结果作为监管的重要参考，不断提升监管效能。建立行政审批“绿色通道”，对信用良好的行政相对人实施“容缺受理”“加速办理”。依法依规开展失信惩戒，严厉打击失信行为。同时，健全信用修复机制。

二是加快完善重要产品追溯系统。推进食品（包括食用农产品）、药品等重要产品质量安全信息化追溯体系建设入法，推动相关领域建立全程追溯系统，加快追溯标准制修订和应用推广工作。拓展追溯系统应用，鼓励追溯体系建设主体面向社会公众提供追溯信息查询服务，加强追溯数据安全保障，加大可追溯产品市场推广力度。

张国华还指出，同时，国家发展改革委为加快信用体系建设，在《规划》中设置开展“重要产品追溯系统提升行动”、“信用承诺标准化规范化提升行动”两大行动，以发挥追溯系统积极作用，营造诚实守信的市场环境，厚植诚信为本的商业文化，提高流通领域的信用保障水平。

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