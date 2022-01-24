人民网北京1月24日电 （记者许维娜）近日，国家发展改革委会同交通运输部、商务部等部门，研究制定了《“十四五”现代流通体系建设规划》（以下简称《规划》），并于今天正式对外公布。24日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会，国家发展改革委经济贸易司副司长张国华在会上介绍了“十四五”现代流通体系建设规划有关情况。

张国华在会上指出，《规划》聚焦制约现代流通体系建设的突出瓶颈和堵点问题，对“十四五”时期现代流通体系建设作出全面部署，是今后一段时期推动现代流通体系建设的统筹设计和系统指引，对于培育完整内需体系、促进形成强大国内市场、加快构建新发展格局具有重要意义。

张国华同时表示，现代物流对于降低流通成本、提升流通效率和水平具有非常重要的作用。数据显示，“十三五”时期，社会物流总额保持稳定增长，2020年超过300万亿元，年均增长5.6%。

“十四五”时期将如何推动现代物流发展？张国华进一步表示，国家发展改革委将会同有关方面重点从四个方面推进现代物流发展，为现代流通体系建设奠定坚实基础。

构建现代物流基础设施网络

张国华表示，要重点做好以下三项工作。

一是建设国家物流枢纽网络。加快国家物流枢纽布局建设，构建全国骨干物流设施网络。打造“通道+枢纽+网络”的物流运行体系。

二是完善区域物流服务网络。强化物流基础设施互联互通和信息共享，构建支撑现代流通的多层级物流服务体系。完善城市配送设施和县乡村快递物流配送体系，提升末端“最后一公里”网络服务能力。

三是健全冷链物流设施体系。推进国家骨干冷链物流基地布局建设，构建冷链物流骨干网络。补齐生鲜农产品流通“最先一公里”短板，加强销地高标准冷库和冷链分拨配送设施建设。同时加大冷链物流全流程监管力度，消除“断链”隐患。

拓展物流服务新领域新模式

张国华表示，要重点做好以下三项工作。

一是发展多种形式铁路快运。加快铁路快运基础设施网络建设，开展高铁多样式、大批量快件运输试点。

二是推进物流与相关产业融合创新发展。加强物流基础设施与工业园区、商品交易市场等统筹布局、联动发展，支持物流企业与生产制造、商贸流通企业深度协作。

三是推广集约智慧绿色物流发展模式。拓展物流信息平台功能，积极应用现代信息技术和智能装备，扩大新能源运输工具应用范围，推广绿色包装技术和物流标准化器具循环共用，鼓励构建线上线下融合的废旧物资逆向物流体系。

培育充满活力现代物流企业

张国华表示，重点做好两项工作。

一是提升物流企业网络化经营能力。支持骨干物流企业加强资源整合、优化网络布局，引导龙头企业加快境内外节点设施布局。

二是提高物流企业专业化服务水平。提升企业对接多元化物流需求的专业物流服务能力，引导物流企业为大宗商品贸易企业提供国内国际采购、运输、仓储等协同化服务，支持大件物流企业优化跨区域运输线，培育壮大医药物流企业，推动危化品物流企业加强设施设备投入和技术改造。

提升多元化国际物流竞争力

张国华表示，重点做好四项工作。

一是加强国际航空物流能力建设。提升综合性机场货运设施能力和服务品质，稳妥有序推进专业性货运枢纽机场建设，支持优势企业建设强大国际货运机队。

二是拓展内陆国际联运通道。优化中欧班列开行方案，加快集结中心示范工程建设；优化西部陆海新通道等通道运输组织，积极构建中国-东盟多式联运联盟等国际化平台；完善双多边国际道路运输协定体系，拓展国际道路运输网络。

三是提升国际海运服务水平。拓展沿海港口国际航线网络，加强国际枢纽海港建设，推动航运企业组建世界一流船队。

四是增强口岸物流服务能力。合理布局建设进出境邮件快件处理中心，完善综合保税区、保税物流中心等配套设施和服务平台；强化海南自由贸易港、边境经济合作区等国际物流设施建设。

(责编：王连香、高雷)