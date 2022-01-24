人民网北京1月24日电 （记者任妍）随着北京2022年冬奥会和冬残奥会开幕日益临近，相关服务和保障工作在日益完善。记者从歌华有线了解到，日前，冬奥有线电视专网电视节目（即“赛事多频道服务”）的入网工作已经完成，其中包括20余套高清赛事实况转播节目，包含了全部竞赛场馆的赛事节目和开闭幕式节目，还有10余套来自中央广播电视总台等本国媒体的节目和10余套境外媒体的节目。

据悉，冬奥有线电视专网是专门服务于本届冬奥会的有线电视网络，服务对象主要是媒体记者、运动员、奥林匹克大家庭成员（国际奥委会、国际残奥委会、国家及地区奥委会、国家及地区残奥委会、国际单项体育联合会、技术官员）。

根据冬奥组委需求，除赛事多频道服务外，冬奥有线电视专网还将在竞赛和开闭幕式场馆（国家体育场）提供“场馆本地信号服务”。

据介绍，冬奥有线电视专网覆盖北京、河北两地三赛区，其干线光缆总长度505.3公里。为提高网络安全性，冬奥专网设置了四个信源前端，分别布置在北京城区、延庆、崇礼。同时在包括北京冬奥会全部竞赛场馆及开闭幕式、冬奥村、颁奖广场等重要非竞赛场馆在内的32个场馆及场馆群建设约4000个有线电视终端点位。歌华有线负责的北京、延庆两赛区共包含23个场馆，其中8个竞赛场馆，15个非竞赛场馆。

本届冬奥会，主要采用“数字低延时直播”技术，通过超低延时编、解码技术实现数字低延时传输，以数字的方式提供更低延时、更高清晰度的视频服务，直播延时时间不超过350毫秒，电视直播画面与赛事几乎同步。

此外，记者了解到，赛事期间，媒体记者除了能享受到“数字低延时直播”技术之外，在首钢大跳台场馆指定区域内还将提供“无线CATV”服务，工作人员可在笔记本及平板电脑等移动终端上进行观赛。

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