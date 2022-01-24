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三部门：严查向未成年人无底线营销食品行为

2022年01月24日17:22 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，为保护未成年人身心健康，全面治理校园及周边、网络平台等面向未成年人无底线营销色情低俗食品现象，近日，市场监管总局、教育部、公安部联合印发了《关于开展面向未成年人无底线营销食品专项治理工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》要求，要全面落实食品生产经营者主体责任。督促校园及周边的食品经营者进行全面自查，严禁采购、贮存和销售包装或标签标识具有色情、暴力、不良诱导形式或内容危害未成年人身心健康的食品，一旦发现立刻下架处理。要求电子商务平台落实入网经营者资质核验登记义务，以无底线营销用语及行为为监测审查重点，及时清理相关宣传用语和违法广告，并向属地市场监管部门报告处理情况。

《通知》明确，对面向未成年人无底线营销的违法违规行为要综合运用登记注册、日常监管、执法稽查、信用监管等手段实施联合惩戒，严厉打击食品安全、不正当竞争、广告、商标、电子商务等领域的违法行为。属于严重违法失信情形的一律列入严重违法失信名单，涉嫌犯罪的一律由公安机关查处。

《通知》强调，要加强对青少年的宣传教育和思想引导。学校要面向全体学生加强教育宣传，倡导学生养成健康的饮食习惯和消费理念，提高未成年人自觉识别、抵制无底线营销食品行为的能力，养成文明健康、绿色环保生活方式。

(责编：王连香、高雷)

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