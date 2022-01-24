人民网北京1月24日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《关于进一步做好国际航行船舶船员疫情防控工作的通知》（以下简称《通知》），成立船员换班工作专班（部海事局负责专班运行），全面落实船舶船员疫情防控责任，积极协调做好中国籍船员换班及伤病救助工作。

《通知》要求，要坚持常态化防控和应急处置相结合，持续做好“外防输入”工作，保障国际海上物流供应链畅通，切实维护船员合法权益。各级交通运输主管部门、海事管理机构要按照职责分工加强对航运企业、船员服务机构的依法监管，督促指导其建立健全并严格执行船舶船员疫情防控制度；积极协调地方政府和海关、移民、卫健等单位共同做好水运口岸“外防输入”工作，进一步优化相关联防联控机制，加强口岸所在地防疫能力建设，配备足够的隔离、核酸检测、医疗救助等资源，确保中国籍船员换班“应换尽换”，确保船员伤病救助“应救尽救”。

《通知》指出，对口岸所在地因隔离资源不足、本地区划定为中高风险地区等原因暂时无法保证船员换班的，各级交通运输主管部门、海事管理机构要推动各地联防联控机制，统筹在本市或本省范围内其他口岸安排船员换班。同时对隔离资源不足的口岸所在地，应推动相关联防联控机制加强隔离资源建设和整合，尽快满足船员换班需求。同时，积极配合当地政府，做好对辖区航运企业、船员服务机构有关口岸疫情防控、船员换班和伤病船员救助等政策解读和宣传工作，及时掌握涉船舶疫情、船员换班、伤病船员救助等矛盾情况，指导航运企业、船员服务机构做好矛盾化解工作。

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