人民网北京1月24日电 （记者王连香）1月24日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第8天，全国预计发送旅客2607万人次。其中铁路预计发送旅客565万人次， 公路1920万人次，水路38万人次，民航84万人次。全国高速公路预计流量2954.15万辆。

今年春运，为减少疫情风险，部分群众选择自驾回家过年，以点对点的方式避免过多接触公共场合。交通运输部准确把握道路交通安全形势，指导各地交通部门从严从细从实抓好疫情防控和安全监管等工作，全力以赴为群众自驾返乡创造安全畅通的交通环境。

四川交通部门以“冬安行动”为抓手，从道路保畅、打击非法营运、加强便民服务等方面，护航公众安全出行。结合路段地域特点及执法力量分布情况，在四川8608公里高速路网合理布设应急物资储备点位189个，且全部前移到服务区、隧道口、互通匝道等事故高发区，提高救援人员和设备及时到位。高速公路服务区（收费站）统筹设置了春运暖心便民服务点294个，不仅有基本的防疫、消毒物品，还将24小时免费提供的热水升级为姜汤，提供汽车维修工具和雨伞，充分发挥共产党员服务车、党员志愿服务岗作用，解决出行群众实际困难；建成79对高速公路服务区充电桩，基本满足新能源车辆充电需求。

江苏交通部门不仅检查车辆秩序、基础设施管理养护、卫生保洁的情况，还深入沿线高速公路服务区，加强对服务区公共场所入口扫码、体温检测、健康码查验等疫情防控工作落实的情况进行重点检查，督促做好增加通风消毒频次、严格落实量体温、查验健康码、全程佩戴口罩等防疫措施，确保为广大人民群众提供安全、舒适、便捷的出行环境。

山西交通部门指导高速公路服务区制定《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置措施》，在服务区入口处加派人手，增设疫情防控日常检查工作管理员，严格按照防控要求，利用情报板及音箱循环播放防控要求及防控知识，进行高频次消杀、24小时查验行程码、测温，及现场督促引导司乘扫描、出示行程码等，排除疫情防控隐患，保障好司乘人员生命安全和健康。

交通运输部提醒广大司乘人员提前掌握车况、路况和天气情况，合理规划出行路线；乘车出行时，务必系好安全带，不要分心驾驶；如遇恶劣天气，要稳驾慢行，防范降雪、积雪结冰、低能见度对交通的不利影响，切忌盲目冒险行驶。

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